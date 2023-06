Doni të shpëtoni nga mushkonjat? Zgjidhja është mjaft e thjeshtë

Vera është e mirë dhe e bukur , të gjithë e presim me padurim disi, por më në fund kur vjen ajo na mbush me gjëra të ndryshme të padëshiruara që do të ishte mirë sikur të ishin larguar. Një prej tyre, sigurisht, janë mushkonjat që nuk na lënë në baltë gjatë gjithë verës.

Por ka një zgjidhje për problemin e mushkonjave dhe më në fund zgjidhja është një bimë.

Nëse e vendosni këtë lule të veçantë në shtëpinë tuaj, diku në oborr ose në ballkon, atëherë nuk do të shihni më kurrë një mushkonjë afër. Kjo bimë është shumë e fortë dhe e adaptueshme dhe do të mbajë kudo që ta vendosni për sa kohë që merr pak diell.

Polyanthusa ose Lantana (e njohur gjithashtu si Flamuri Spanjoll) është një shkurre gjetherënëse e fortë, me rritje të shpejtë që shkon deri në tre metra e lartë.

Ajo është e përshtatshme për zonat bregdetare dhe të thata – kjo është arsyeja pse ajo gjendet shumë shpesh në ishujt e thatë.