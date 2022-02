Dokumentari për vrasjen e Caroline, Babis Anagnostopoulos padit producentët

Tërbim intensiv me përmbajtjen e dokumentarit britanik “Caroline: The Murder That Fooled the World” shfaqet teksa Babis Anagnostopoulos mendon të ngrejë një padi kundër producentëve.

Dokumentari 90-minutësh i Channel 5 paraqet ngjarjet e natës së krimit dhe marrëdhënien e Caroline me burrin e saj. Ai thekson edhe lëvizjet e Babis Anagnostopoulos për 37 ditët e ardhshme nga vrasja, derisa u arrestua dhe rrëfeu para autoriteteve se ishte përgjegjës për vdekjen e gruas së tij.

Krimi në Glyka Nera zgjoi interesin e publikut grek dhe të shtypit britanik, për shkak të nënshtetësisë së 19-vjeçares Caroline, e cila shkoi në Alonissos me familjen në moshën 2-vjeçare.

Avokati i Babis Anagnostopoulos, Alexandros Papaioannidis iu referua procesit ligjor që klienti i tij do të nisë për dokumentarin.

“Ajo është në një situatë shumë të vështirë. Ne po flasim për një fatkeqësi totale dhe familjen e tij dhe gjithçka tjetër. Mendoj se është krejtësisht normale dhe e arsyeshme që debati të jetë se çfarë mjetesh ligjore mund të përdorim në dëm të kompanisë”, tha ai për Alpha./albeu.com