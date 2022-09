Ditëlindja e Fatos Nanos, vjen urimi special nga Rama: Edhe 100 kryetari ynë dhe vetëm përpara

Kryeministri i Shqipërisë dhe kryetari aktual i Partisë Socialiste, Edi Rama ka uruar për 70-vjetorin e lindjes liderin historik të kësaj partie, Fatos Nano.

Rama i uron shëndet, humor dhe harmoni në familje e tij, por edhe në familjen e madhe të partisë, e cila sipas tij ka ende nevojë për këshillat e Nanos.

Urimi i Ramës për Nanon:

Edhe 100 kryetari ynë dhe vetëm përpara, me shëndet, humor e harmoni në familjen tënde, po edhe me punë të mira e të tjera fitore në këtë familjen e përbashkët politike, që do të ketë gjithnjë nevojë për mbështetjen e këshillat e tua./albeu.com