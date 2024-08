Dita e 7-të e zjarrit pranë Parkut Kombëtar të Prespës, 80 forca zjarrfikëse e policore zbresin në terren

Mëngjesin e sotëm, në terren kanë zbritur prefekti i qarkut të Korçës Nertil Jole, së bashku me kryetarin e bashkisë së Pustecit Pali Kolevski dhe rreth 80 forca zjarrfikëse.

Sot është dita vendimtare për të shuar flakët.

Nertil Jole, prefekt i qarkut të Korçës:-Jemi sot këtu në Goricë së bashku me kryetarin e bashkisë Pustec, për të bërë përpjekjen e radhës, në ditën e 7-të,për të luftuar një vatër komplekse, në zonën e Parkut Kombëtar të Prespës.

Kemi organizuar punën me të gjitha strukturat operacionale në nivel qarku, na janë ofruar si mbështetje edhe shërbimet e bashkive të tjera së bashku me detashmentin, agjensinë e zonave të mbrojtura, me shërbimin pyjor, strukturat e policisë etj.

Jemi organizuar punën në mënyrë që të bëjmë përpjekjen e radhës, për të neutralizuar ku është mundësia mospërhapjen e mëtejshme të vatrës së zjarrit duke shpresuar që në këtë mënyrë do të kufizojmë ecurinë e saj.

Në çdo rast jemi në komunikim të vazhdueshëm edhe me autoritete, Ministrinë e Mbrojtjes, me ministrin posaçërisht, me drejtorinë e agjensisë kombëtare të mbrojtjes civile duke shpresuar që nuk do të jetë e nevojshme të angazhohet mekanizmi europian për ndërhyrje nga ajri megjithatë nëse një nevojë e tillë do të jetë, kemi marrë mbështetje dhe garanci që të sigurohet edhe ky shërbim në mënyrë që të mbrojmë një nga zonat më të pasura pyjore të qarku tonë por edhe të gjithë Shqipërisë.

Pali Kolevski kryetar i bashkisë Pustec:-Sot janë rreth 80 forca të cilat presin të shkojnë te vatrat e zjarrit.

Sot do jetë dita më vendimtare siç parashikojnë edhe specialistët e zonave të mbrojtura dhe zjarrfikëses.

Këtu jemi mbledhur si qark, nga të gjitha bashkitë e qarkut, nga FA, nga zonat e mbrojtura dhe vullnetarë nga fshati Goricë e Madhe.

Në këto momente është ulur intensiteti i flakëve si rezultat i punës intensive të punonjësve që kanë punuar edhe gjatë mbrëmjes. Sipas informacioneve të para mësohet se rreth 5-6 km zjarr janë vënë nën kontroll, vijë lineare.

Siç tha edhe prefekti ne kemi komunikuar edhe me emergjencën civile të Shqipërisë, edhe me palën maqedonase, edhe me partnerë të tjerë të cilët kanë shprehur gatishmërinë, të shpresojmë mos jetë e nevojshme dhe ta vëmë nën kontroll përfundimisht.