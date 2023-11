Disa arsye pse është mirë të flisni me veten

Të kapemi duke folur me veten është mjaft e turpshme dhe shpesh na bën të dukemi sikur kemi halucinacione. Është e qartë se kjo është për shkak se ne kemi nevojë për komunikim me të tjerët. Megjithatë, meqenëse shumë prej nesh flasim me veten, a mund të ketë kjo përfundimisht një ndikim pozitiv në psikologjinë tonë?

Në fakt, ne shpesh flasim me veten, në heshtje. Në fakt, ne marrim pjesë në diskutime me përfundime dhe komente të menduara. Kjo bisedë e brendshme e mban trupin dhe mendjen tonë në formë, na ndihmon të organizojmë mendimet tona, të rregullojmë emocionet tona dhe të planifikojmë veprimet tona të ardhshme. Me fjalë të tjera të kontrollojmë veten.

Lexoni më poshtë për pesë mënyra se si të flasim me vetveten është e mirë për ne:

Funksioni më efikas i trurit

A keni ecur ndonjëherë nëpër korridoret e supermarketeve duke kërkuar një artikull, duke pëshpëritur emrin e tij gjatë gjithë kohës? Një studim i botuar në Gazetën Tremujore të Psikologjisë Eksperimentale tregoi se njerëzit që përsërisnin emrin e një artikulli që kërkonin ishin në gjendje ta gjenin atë shumë më shpejt sesa ata që enden në heshtje nëpër dyqan.

Teoria këtu është se përsëritja e fjalëve shkakton kujtimin e objekteve të njohura, duke i bërë ato më “të prekshme” dhe më shumë gjasa që të dallohen nga syri i personit që i kërkon.

Arritja e qëllimeve dhe organizimi i mendimeve

Krijimi i një liste detyrash është shumë efektiv për planifikimin e ditës sonë, ashtu si planifikimi në zyrë. Por është mjaft e vështirë për t’i mbajtur mend ose për t’i lexuar ato gjatë gjithë kohës, kështu që një kujtesë e vogël e brendshme mund të ndihmojë. Merrni parasysh këtë: Ju keni një takim të rëndësishëm në zyrë. Para se të mbërrini flisni me veten, organizoni të dhënat tuaja, rifreskoni njohuritë tuaja dhe do të shihni se si do të gjeni një zgjidhje efektive më shpejt. Përtej kësaj, psikologia Linda Sapadin raporton se të folurit me veten na ndihmon të përqendrohemi më mirë, të kontrollojmë emocionet dhe të regjistrojmë çdo reagim tonë.

Reduktimin e stresit

Meqenëse biseda me veten na ndihmon të planifikojmë më mirë detyrat tona, do të pasojë reduktimi i stresit. Pavarësisht nëse jeni duke folur me veten me qetësi ose duke përsëritur atë që duhet të thoni, do të zbuloni se do të jeni në gjendje të veproni më të përgatitur dhe më të qetë. Përveç kësaj, duke i thënë dhe përsëritur vetes se gjithçka do të jetë në rregull, do t’ju bëjë ta besoni dhe përfundimisht ta realizoni atë.

Gjetja e motivimit

Biseda me veten ndihmon për të rritur vetëbesimin tonë dhe për të gjetur motivim. Mendoni se sa herë keni përballuar situata të vështira duke i thënë vetes se mund ta bëni. Një studim tregoi se basketbollistet që flisnin me veten pozitivisht dhe me fjalë fuqizuese, performuan më mirë dhe më saktë në lojë.

Rritja e vetëbesimit dhe vetëdijes

Sipas një studimi të Universitetit të Lethbridge, ata që mësojnë të angazhohen në një monolog me elemente pozitive të vetvetes çdo ditë, mund të ndryshojnë këndvështrimet, qëndrimet dhe reagimet e tyre. Kështu duhet të shprehen emocionet negative. Kur dëgjojmë atë që ndjejmë, atëherë ne mund ta vlerësojmë atë, duke çuar në një nivel më të mirë të vetëdijes.