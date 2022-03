Dhjetë korridore humanitare pritet të hapen ditën e sotme në Ukrainë

Ukraina ka konfirmuar se do të përpiqet të evakuojë civilët e bllokuar përmes 10 korridoreve humanitare të hënën.

Zëvendëskryeministrja Iryna Vereschuk tha se këto rrugë evakuimi do të përfshijnë lëvizje nga qytetet pranë kryeqytetit Kiev dhe rajoni lindor i Luhansk.

Zonja Vereschuk tha se Ukraina do të “përpiqet edhe një herë” të dërgojë një autokolonë humanitare në qytetin port të rrethuar jugor të Mariupolit.

Ata në rajon kanë qenë pa furnizime me ujë dhe energji elektrike prej ditësh, me raportet e fundit nga Mariupol që thonë se furnizimet me ushqime janë jashtëzakonisht të ulëta.

Ajo shtoi: “Ne do të përpiqemi edhe një herë të zhbllokojmë lëvizjen e autokolonës humanitare që transportonte ushqime dhe ilaçe në (Mariupol) nga Berdiansk.”

Kolona nuk arriti të arrinte në qytet dje për shkak të bombardimeve ruse, me paralajmërimin e Kryqit të Kuq “po mbaron koha” për të shpëtuar civilët e bllokuar atje.

Mësohet se mbi 1200 njerëz janë vrarë në Mariupol që nga fillimi i luftës me Rusinë më 24 shkurt.