Dhëndri qëllon me armë zjarri në dasmën e tij, vret gabimisht shokun e ftuar (VIDEO)

Një dasëm është kthyer në tragjedi në Indi, pasi dhëndri qëlloi për vdekje gabimisht shokun e tij.

Manish Madheshia qëlloi në ajër dhe plumbi “endacak” vrau shokun e tij të ushtrisë.

Ngjarja ka ndodhur në veri të Indisë.

Trigger warning: Gun shot

In UP’s Sonbhadra, groom Manish Madheshia killed his friend and Army Jawan Babu Lal Yadav after the pistol used for celebratory fire during wedding procession accidentally fired. The pistol belonged to the deceased Army jawan. pic.twitter.com/kfjDe9IEG0

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 23, 2022