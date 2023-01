Dha me qira ambiente te një bandë shqiptare droge, manjatja japoneze e pronave merr goditjen e dytë nga autoritetet britanike

Një manjate pronash në North Yorkshire, e cila përfitoi nga dhënia me qira e pronave të saj tek një bandë e tregtarëve të drogës, është urdhëruar të paguajë mbi 140,000 £ para të fituara ilegalisht.

Yoko Banks, 74 vjeç, nga Scargill Road, u burgos për tre vjet e gjysmë në gusht 2021 pasi oficerët zbuluan prodhim në shkallë të gjerë kanabisi në pronat që ajo i kishte dhënë me qira një bande shqiptare të drogës.

Gjashtë bashkëpunëtorët e saj Andi Kokaj, 23, Visar Sellaj, 33, Kujtim Brahaj, 50, Indrit Brahaj, 27, Bledar Elezaj, 36, dhe 31-vjeçari Erblin Elezaj, u dënuan me 22 vjet burg për vepra të ndryshme penale që lidhen me aktivitetin kriminal.

Një seancë dëgjimore në bazë të Aktit të Procedurave të Krimit u mbajt në Gjykatën e Kurorës së Leeds të premten më 6 janar, kur gjykata urdhëroi Bankën të paguante 142,333 £, paratë që ajo kishte fituar nga aktiviteti kriminal.

Banks duhet t’i paguajë paratë brenda tre muajve ose do të përballen me 12 muaj të tjerë burg, dhe madje edhe atëherë ajo do të jetë ende e detyruar të shlyejë paratë, thuhet në vendimin e gjykatës.

Inspektorja e detektivit Janine Mitchell, kreu i Hetimit Financiar në Policinë e Yorkshire-it të Veriut, tha: “Akti i të ardhurave nga krimi na lejon t’i privojmë kriminelët nga të ardhurat e tyre të paligjshme. Ne do të shfrytëzojmë çdo mundësi për të përdorur legjislacionin në kapacitetin e tij për të siguruar që askush të mos përfitojë nga krimi.

Në këtë rast, Banks me vetëdije i kishte dhënë me qira prona të nivelit të lartë të Harrogate bandës së krimit të organizuar në këmbim të mijëra paundëve të ardhura nga qiraja.

Nëse dyshoni se dikush jeton nga të ardhurat e fituara ilegalisht, mos hezitoni të telefononi policinë. Nëse nuk doni të flisni me ne, mund ta raportoni te Crimestoppers në mënyrë anonime.”

Në gusht 2021, Policia e Yorkshire-it të Veriut tha se dënimet pasuan një hetim kompleks pasi oficerët në Harrogate u thirrën me shqetësimin se në rrugën Alexandra, automjetet lanë një gjurmë të mbeturinave të kanabisit në rrugë.

Dy nga automjetet e përfshira, mes tyre një të ngarkuar me kanabis, u gjurmuan në drejtim të jugut dhe u kapën nga policia e Hertfordshire. Një kontroll i automjetit rezultoi në sekuestrimin e kanabisit me vlerë rreth 300,000 £.

Në të njëjtën kohë, oficerët e policisë në Harrogate kontrolluan një shtëpi në Alexandra Road që rezultoi se ishte në pronësi të Yoko Banks. Brenda, ata gjetën një fermë kanabisi së bashku me pajisje, duke përfshirë instalime elektrike dhe sistem sigurie.

Një kërkim i pronave të tjera në pronësi të Banks zbuloi dy ferma të tjera kanabisi në Woodlands Road dhe Somerset Road. Në total, policia sekuestroi kanabis me një vlerë rruge deri në 240,000 £ nga tre pronat.

Shtëpitë i ishin dhënë me qira një pale të tretë, e cila më pas ia nënshtroi bandës së krimit të organizuar./albeu.com