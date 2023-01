Dëshironi të largoheni nga të gjithë? CNN sugjeron 10 ishuj europianë

Evropa ka ishuj për të gjitha shijet. Përvecc Mykonos, Santorini dhe Ibiza, CNN vëren se ka destinacione më pak të njohura dhe po aq të bukura, ku udhëtarët mund të shpëtojnë nga turmat me njerëz dhe të afrohen me natyrën.

Këtu janë 10 ishuj të izoluar të rekomanduar nga CNN.

Schiermonnikoog, Holandë

Për një largim të qetë, CNN rekomandon Schiermonnikoog në Ishujt Friziantë Perëndimor, të vendosura në brigjet veriore të Holandës në një zonë të cekët të Detit të Veriut të quajtur Deti Wadden.

Me një popullsi prej vetëm 950 banorësh dhe një qytet të vetmuar, Schier, siç e quajnë vendasit ishulli i tyre, është një park kombëtar, i mbuluar me duna rëre dhe pyje dhe me disa nga plazhet më të pacenuara në Evropë.

Vizitorët mund të shkojnë në gjueti në plazhet e ishullit, të mësojnë të bëjnë surf dhe të bëjnë biçikletë ose të ecin në shtigjet e tij.

Heimaey, Vestmannaeyjar, Islandë

Ishulli ku do të shihni më shumë puffins, zogj të vegjël ngjyrë si pinguini me një sqep të veçantë, sesa njerëz. Në fund të fundit, popullsia e saj është 4,500 njerëz në krahasim me pothuajse 1 milion puffins!

(Ishujt Westman në brigjet jugore të Islandës, duket si diçka e dalë nga një përrallë, me kodra smeraldi të mbushura me dele, një plazh me rërë të zezë dhe shpella detare përgjatë vijës bregdetare të thyer.

Sapo të arrini në Heimaey, pamja do t’ju marrë frymën, porti është i rrethuar nga kodra të larta ku jetojnë lloje të ndryshme shpendësh deti.

Një shpërthim vullkanik kataklizmik në vitin 1973 mbuloi zonën me 200 milionë tonë hi dhe lavë, por fatmirësisht pati vetëm një vdekje. Sot, është krejtësisht paqësore, me shtigje të izoluara ecjeje për të eksploruar dhe pamje të pafund të oqeanit.

Ishulli Flores, Azores, Portugali

Një nga ishujt më të largët në një arkipelag tashmë të largët, ishulli Flores është ëndrra e një adhuruesi të natyrës.

Krateret me liqene blu, shpatet e gjelbra të gjalla, ujëvarat dhe burimet e nxehta janë ndër atraksionet ekzotike në ishullin vullkanik prej 55 miljesh katrore që është shtëpia e rreth 3,400 njerëzve.

Një nga vendet më magjike në Flores është Rocha dos Bordões, një formacion gjeologjik interesant kolone, i veshur me të gjelbër, që duket si një set filmash me dinosaur.

Naustholmen, Norvegji

Vizitorët duhet të fluturojnë në Bodø në Norvegjinë Veriore dhe më pas të vazhdojnë në veri me varkë për të arritur në këtë ishull privat në pronësi të Randi Skaug, gruaja e parë norvegjeze që u ngjit në malin Everest.

Ishulli ka vetëm tre shtëpi me dhoma. Vizitorët mund t’i kalojnë ditët e tyre në plazhet me rërë të bardhë të rrethuar nga ujëra të pastër blu ose duke ecur në majat e afërta për pamjet e ishujve Lofoten në veri. Ata gjithashtu mund të përkulen në një shtrat të varur dhe të mos bëjnë absolutisht asgjë, të rrethuar nga heshtja dhe bukuria e këtij vendi të largët.

Isle of Tiree, Skoci

Një vështrim në ujërat e thellë të safirit dhe valët e përsosura të sërfit e bëjnë të qartë pse Ishulli Tiree nganjëherë quhet Hawaii i Veriut.

Ishulli më perëndimor në arkipelagun Inner Hebrides, në bregun perëndimor të Skocisë, Tiree është i njohur për klimën e tij të butë, ajrin e pastër dhe plazhet e bukura me rërë të bardhë. Në gusht temperatura e ujit arrin 14 gradë Celsius.

Ishulli i sheshtë ofron shtigje të lehta për ecje dhe biçikletë.

Arkipelagu Berlengas, Portugali

Një nga destinacionet më mahnitëse të ishullit të Portugalisë pret vizitorët që vijnë me varkë për udhëtime ditore ose kampe.

Ndodhet në Arkipelagun Berlengas, një grup ishujsh kryesisht të pabanuar brenda Rezervës së Biosferës Berlengas të UNESCO-s.

Arkipelagu është më i njohur për São João Baptista, një kështjellë që daton në vitet 1600.

Peizazhi është i thatë por i bukur dhe pamja e Oqeanit Atlantik që “godit” ishujt është mbresëlënëse. Arkipelagu është një nga vendet më të mira për zhytje në Portugali, falë rrymave dhe klimës unike të ndikuar nga Oqeani Atlantik dhe Mesdheu.

Alicudi, Siçili, Itali

Aliduci është më i largëti dhe më pak i populluari nga shtatë ishujt vullkanikë Aeolian në brigjet veriore të Siçilisë.

“Është ishulli më i egër i Siçilisë. Ata ende përdorin gomarë për të transportuar mallra në Alicudi”, thotë siciliani Francesco Curione. “Nëse doni paqe dhe ndiheni si një i humbur, ky është vendi.”

Ishulli është si një kartolinë: një peizazh vullkanik i kombinuar me anije peshkimi shumëngjyrëshe.

Nuk ka makina apo hotele në këtë ishull me 100 banorë, kështu që gjetja e një vendi të qetë vetëm për veten tuaj nuk është kurrë një problem.

Sa më lart të ecni përgjatë shkallëve prej guri të llavës që të çojnë në shpatet vullkanike, aq më e thellë është heshtja.

Skyros, Greqi

Për Skyros, CNN raporton se është një përvojë më e qetë në krahasim me turmat e Santorinit dhe Mykonos.

Ka shumë plazhe të izoluara për t’u eksploruar, një kështjellë bizantine që ngrihet mbi qytet dhe det, si dhe kuaj të vegjël Skirianë.

Me përjashtim të sezonit të Halloween, kur karnavali i famshëm e vendos ishullin në një ritëm festash pa ndalesë, me parada, kostume dhe festa, Skyros është një vend jashtëzakonisht i qetë.

Ishulli Rathlin, Irlanda e Veriut

Me gjashtë milje me ngjyrë smeraldi të gjatë dhe vetëm një milje të gjerë, Ishulli Rathlin në brigjet e Irlandës së Veriut është shtëpia e vetëm rreth 150 banorëve të përhershëm.

Vizitorët mund të shijojnë shkëmbinjtë e egër që goditen nga deti dhe që janë shtëpia e mijëra zogjve. Në të njëjtën kohë, ata gjithashtu mund të shohin koloni fokash në vende më të largëta.

Ky ishull i egër ofron shtigje ecjeje, si dhe mundësi zhytjeje. Zhytësit me përvojë mund të eksplorojnë shumë anije të mbytura të gjetura në det të hapur, të tilla si HMS Drake, e cila u godit nga një barkë gjermane gjatë Luftës së Parë Botërore.

Mos humbisni një vizitë në Rathlin West Light, i ndërtuar me kokë poshtë mbi shkëmbinj.

Fasta Åland, Finlandë

Në Gjirin e Bothnias midis Suedisë dhe Finlandës, arkipelagu Åland ka më shumë se 6500 ishuj, nga të cilët vetëm rreth 60 janë të banuar.

Këto ishuj i përkasin Finlandës, por konsiderohen si një rajon autonom dhe janë vetëm 25 milje nga Suedia, ndërsa gjuha zyrtare është suedishtja.

Fasta Åland është ishulli më i madh i arkipelagut dhe një bazë e mirë për të eksploruar.

Ecni me biçikletë nëpër ishujt e afërt të lidhur me traget dhe ura, ose thjesht shijoni saunën dhe pamjen e detit.