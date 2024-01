Deputeti italian qëlloi me armë natën e vitit të Ri, reagon Meloni: Pozzolo u pezullua, jo të gjithë e kuptojnë përgjegjësinë që kemi

Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, ditën e sotme mbajti një konferencë për shtyp, e cila ishte shtyrë dy herë, për shkak të problemeve të saj shëndetësore. Ajo ka diskutuar rreth ngjarjes së ndodhur natën e Vitit të Ri, ku një deputet i partisë së saj të ekstremit të djathtë, Emanuele Pozzolo, qëlloi aksidentalisht me armë një 31-vjeçar.

Kam kërkuar që Pozzoli t’i drejtohet komisionit të arbitrave të partisë Vëllezërit e Italisë, ky hetim do të bëhet në mënyrë të pavarur nga hetimi që do të bëjnë autoritetet dhe në pritje të gjykimit do të pezullohet nga FDI ( Fratelli d’Italia) Vëllezërit e Italisë

Pas kësaj ngjarjeje kanë reaguar edhe udhëheqësit e opozitës italiane të cilët kërkojnë “qartësi” ndaj kësaj çështjeje, raporton La Repubblica.

Po ashtu edhe Emanuele Pozzolo konfirmoi se pistoleta i përkiste atij, por mohoi se ka qëlluar me plumb 31-vjeçarin, i cili ishte mes shoqëruesve të sigurisë së nënsekretarit të ministrisë italiane të drejtësisë, Andrea Delmastro.

“Konfirmoj se arma, e cila është në pronësi të ligjshme nga unë dhe që plagosi një nga pjesëmarrësit në festë, u qëllua aksidentalisht, por jo nga unë”, tha Pozzolo për median italiane Ansa.

Meloni ka folur edhe për kandidaturën e saj në BE. E pyetur për kandidaturën e mundshme të Mario Draghi si president i ri i Komisionit Europian, ajo tha se kishte dy elementë.

Kryeministrja italiane shtoi se asnjëherë nuk do të bëjë aleancë me të majtën në Parlamentin Europian.

“Nuk jam e shqetësuar për zgjedhjet europiane, marrëdhënia me aleatët në qeveri është absolutisht pozitive, mendoj se të gjithë mund të sjellim një rezultat pozitiv.Ka dy elementë. Sot nuk mund të flitet për emra kandidatësh dhe vetë Draghi ka thënë se nuk është i disponueshëm. E kam kundërshtuar Draghin, por kam bashkëpunuar me të në fushën e politikës së jashtme dhe më vjen mirë që tani po bashkëpunon me Komisionin Europian. Megjithatë, besoj se duhet të fokusohemi tek objektivat e Komisionit dhe jo tek emrat. Synimet kryesore besoj se duhet të jenë një Europë më e forte, një agjendë strategjike më dinamike, një mbrojtje më e fortë e kufijve të jashtëm dhe lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe mjedisi”, tha Meloni.

Po ashtu shtoi: “Është një vendim që nuk e kam marrë ende. Unë jam një person për të cilin asgjë nuk ka më shumë rëndësi sesa të dish se kam konsensus, kështu që e kam bërë sa herë që kam mundur. Edhe tani që jam kryeministre, të masja veten do të ishte edhe më e dobishme. E dobishme dhe interesante. Mendoj se kandidatura ime e mundshme mund të çojë edhe liderë të tjerë të bëjnë të njëjtën zgjedhje, e cila mund të bëhet një provë e nivelit shumë të lartë. Unë anoj drejt”.

Në lidhje me emigracionon, Meloni nënvizoi se “nuk është e kënaqur me rezultatet e deritanishme, megjithëse në periudhën e fundit të vitit të kaluar numri i emigrantëve që mbërriten në brigjet e Italisë shënoi rënie.

Kryeministrja italiane deklaroi gatishmërinë e saj për të marrë pjesë në një “debat” televiziv me sekretarin e Partisë Demokratike të qendrës së majtë, Elie Schlein, ndërsa duke iu referuar refuzimit të Parlamentit italian për të ratifikuar reformën e Mekanizmit Europian të Stabilitetit. Po ashtu tha se Pakti i Stabilitetit do fillojë nga viti 2025 dhe jo nga viti 2024.

“Duke qenë se të gjitha vendet evropiane kanë parashikime të përditësuara, Italia për herë të parë ka rritje më të lartë se ajo e vendeve të tjera. Për më tepër, Pakti i Stabilitetit fillon nga viti 2025 dhe jo nga viti 2024. Më duket herët të flasim për një masë korrigjuese. Ne Ne do ta mbajmë observatorin hapur dhe do të vlerësojmë se çfarë të bëjmë gjatë garës”, tha Meloni.

Përsa i përket skandalit të Chiara Ferragni dhe rikthimit të kësaj të fundit në rrjetet sociale, ajo tha se nuk kishte asnjë koment por shtoi se “personi që prodhon një pandoro ka më shumë vlerë se personi që e promovon”.

“Nuk kam asgjë për të thënë për kthimin e Chiara Ferragni në rrjetet sociale, e lëre më… ajo që më bëri përshtypje ishte reagimi i së majtës. Besova se ishte një vlerë të ndaja që personi që prodhon një pandoro ka më shumë vlerë se personi që e promovon, përkundrazi ma hoqën, më dukej sikur kisha sulmuar Che Guevara. Ka një çështje transparence në lidhje me bamirësinë, për të cilën ndoshta duhet punuar” në mënyrë që rasti individual “të mos ndikojë në bamirësi: të kuptuarit se cilat janë rregullat e transparencës sot dhe ndoshta të imagjinosh më të mira mund të jetë e dobishme për të gjithë”. Nuk kam çfarë të them për rikthimin e influencuesit në rrjetet sociale”, tha Meloni.