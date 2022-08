Dënohet me 45 vjet burg për postimet në rrjetet sociale

Një grua saudite u dënua me 45 vjet burg për postimet e saj në mediat sociale, vetëm disa javë pas një dënimi të ngjashëm të vendosur ndaj një studenti tjetër doktorature në Universitetin e Leeds, i cili u dënua me 34 vjet burg për përhapjen e postimeve të disidentëve.

Nourah al-Qahtani u dënua për “përdorim të internetit për të copëtuar strukturën shoqërore” dhe “shkelje të rendit publik” në Arabinë Saudite.

Kjo u njoftua nga OJQ-ja e të drejtave të njeriut Democracy for the Arab World Now (Dawn), një grup me bazë në Uashington i themeluar nga gazetari i vrarë Khashoggi, që ndau një kopje të dokumentit të gjykatës.

Ligjet saudite janë krijuar për t’u dhënë autoriteteve diskrecionin maksimal, duke përfshirë fuqinë për të ndaluar individët për ligje të përcaktuara në mënyrë të paqartë kundër terrorizmit, si “shqetësimi i rendit publik” dhe “rrezikimi i unitetit kombëtar”.

Qahtani nuk duket të ketë pasur një llogari në Twitter në emrin e saj. Sauditë të tjerë që besohet se kanë përdorur pseudonime për të postuar përmbajtje satirike ose kritike në Twitter janë përballur me arrestimin dhe dënimin.

Twitter nuk ka komentuar publikisht për rastin e Shehabit.

Departamenti Amerikan i Shtetit tha të hënën se ka ngritur “shqetësime të rëndësishme” me autoritetet saudite për rastin e Shehabit.

“Ne u kemi thënë atyre se liria e shprehjes është një e drejtë universale e njeriut për të cilën të gjithë njerëzit kanë të drejtë dhe ushtrimi i këtyre të drejtave universale nuk duhet të kriminalizohet kurrë,” tha një zëdhënës, Ned Price.

Price tha se Departamenti i Shtetit po e ndiqte çështjen “nga afër” dhe se SHBA kishte zhvilluar disa biseda me homologët sauditë ditët e fundit.

Por qeveria saudite nuk ka dhënë asnjë koment.