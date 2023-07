Del emri, kush është biznesmeni nga Shkupi që u vra në Greqi, para 3 muajsh i “eliminuan” shokun

Është identifikuar viktima e sulmit me armë në Greqi, që ndodhi në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme në një resort në Halkidiki.

Viktima është Orhan Bajrami, një biznesmen i njohur shqiptar në Maqedoninë e Veriut. 39-vjeçai ishte pronar kazinoje dhe tregtar i pijeve alkoolike.

Ai u vra pas një sulmi me armë nga persona të maskuar ndërsa ishte duke qëndruar në apartamentin e tij të marrë me qira në një resort, ku ndodhej me pushime me shokun e tij, një 45-vjeçar, Sead Slezoviq, i cili nga sulmi mbeti i plagosur.

Orhan Bajrami, njihej me nofkën “OKI” dhe ka pasur disa precedentë të mëparshëm penalë.

Vetëm disa muaj më parë në qendër të Shkupit u vra Jeton Krivanjeva, një bashkëpunëtor i ngushtë i Orhan Bajrami.

Vrasja ka mbetur ende e pazbardhur dhe dyshohet të ketë lidhje me biznesin e lojërave të fatit.