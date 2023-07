Deklarata e fortë e Andrew Tate: Më shumë i frikësohesha disa gangsterëve shqiptarë se sa ligjit

Andre Tate, influencuesi britanik i cili akuzohet për trafikim të qenieve njerëzore dhe përdhunim në Rumani foli në intërvistën e tij të fundit për gangsterët shqiptarë në Rumani, që sipas tij nuk kanë frikë as ligjin.

Andrew së bashku me të vëllanë, Tristan, Luana Radu dhe Georgina Naghel janë në arrest shtëpie. Andrew shfaqet në podcast-in “Anything Goes With James English”, ku ka folur rreth akuzave për gjithçka tjetër që është përmendur gjatë kësaj kohe.

Një nga pyetjet e moderatorit kishte të bënte me atë se përse nuk qëndroi në Rumani. Ai tha se u largua nga Rumania sepse kishte frikë nga gangsterët shqiptarë.

Andrew: E dashuroj Rumaninë. Kam qëndruar shtatë vite atje. E dashuroj kjo vend dhe është plot me njerëz të mirë. Por më shumë i shqetësuar është për disa gangsterë shqiptarë, më shumë se sa për ligji sepse unë nuk e thyej ligjin. (min. 22)

Vëllezërit Tate, ish-kikboksie kanë kombësi amerikane dhe britanikë me miliona ndjekës në internet janë ata që janë të profilit më të lartë që bëjnë të dërgohen në gjyq në Rumani për trafikim njerëzor.