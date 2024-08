Dalin pamjet e tërmetit të frikshëm në Japoni (VIDEO)

Janë publikuar pamjet e tërmetit të frikshëm që goditi Japoninë jugperëndimore ditën e sotme. Pas tërmetit me magnitudë 7.1 Rihter, autoritetet dhanë alarmin për cunami.

Në videot e publikuara, shihen ndërtesat që lëkunden dhe sende qe bien nga raftet përtokë.

BREAKING: A 7.1 magnitude #earthquake struck southern Japan, triggering a tsunami that has reached western Miyazaki prefecture.

The quake, centered off Kyushu’s eastern coast at a depth of 30 km, prompted a tsunami warning, according to the Japan Meteorological Agency. 🇯🇵 pic.twitter.com/44BnvaFsqc

— Beats in Brief (@beatsinbrief) August 8, 2024