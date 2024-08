Për herë të parë, Japonia lëshon alarmin për një tërmet të fuqishëm!

Japonia ka lëshuar për herë të parë një paralajmërim për një rrezik në rritje për shkak të një tërmeti që pritet të ndodhë në një të ardhme të afërt.

Alarmi u lëshua të enjten mbrëma me orën lokale, duke u thënë njerëzve që të jenë vigjilentë, por jo të evakuohen. Autoritetet theksuan se paralajmërimi nuk do të thotë se një tërmet i madh do të ndodhte së shpejti, por se probabiliteti ishte më i lartë se zakonisht.

Ai erdhi disa orë pasi një tërmet me magnitudë 7.1 ndodhi në ishullin jugor të Kyushu, i cili raportohet se nuk shkaktoi dëme të mëdha.

Por ekspertët u vunë në gatishmëri të shtuar për shkak të vendit ku ndodhej epiqendra – në buzë të Nankai Trough, një zonë me aktivitet sizmik që shtrihet përgjatë bregut të Paqësorit të Japonisë.

Kufiri i pllakës shtrihet midis Gjirit Suruga në Japoninë qendrore dhe detit Hyuganada në Kyushu në jug.

Tërmetet e mëparshme Nankai Trough kanë lënë mijëra të vdekur. Këto megatërmete janë regjistruar një herë në 90 deri në 200 vjet, me i fundit që ka ndodhur në vitin 1946.

Ekspertët thonë se ka një mundësi prej 70% deri në 80% që një tërmet me magnitudë 8 ose 9 ballë të godasë diku përgjatë luginës në 30 vitet e ardhshme, sipas agjencisë së lajmeve Kyodo . Vlerësimet e rastit më të keq sugjerojnë se më shumë se 200,000 njerëz mund të vriten nga tërmeti dhe cunami i mundshëm pasues.

Megjithatë, në një konferencë për shtyp të enjten, zyrtari i Agjencisë Meteorologjike Japoneze Shinya Tsukada theksoi se ndërsa “ekziston një shans relativisht më i lartë për një tjetër tërmet të madh në krahasim me kohën normale”, ata nuk thanë se do të ndodhte patjetër “në një periudhë të caktuar kohore”.

Ai kërkon nga banorët që të jenë në gatishmëri më të lartë në ditët në vijim, dhe për ata që nuk mund të evakuohen shpejt të mendojnë ta bëjnë këtë vullnetarisht, sipas transmetuesit japonez NHK.

Zyrtarët u kanë thënë gjithashtu njerëzve të jenë të kujdesshëm, por të vazhdojnë jetën e tyre të përditshme, ndërsa kontrollojnë rrugët e evakuimit aty ku është e nevojshme.