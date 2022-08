COVID-19/ Pas dy vite e gjysmë, Zelanda e Re hap kufijtë

Kufijtë e Zelandës së Re janë plotësisht të hapur për herë të parë që nga marsi 2020, kur ata u mbyllën në një përpjekje për të kufizuar rastet me Covid-19.

Autoritetet e imigracionit tani do të fillojnë të pranojnë sërish vizitorët me viza dhe ata me viza studentore.

Kryeministrja Jacinda Ardern e quajti atë një “moment të madh”, duke shtuar se ishte pjesë e një “procesi të kujdesshëm”.

Shumica e vizitorëve do të duhet ende të vaksinohen plotësisht, por nuk ka kërkesa për karantinë.

Kufiri detar i vendit është rihapur gjithashtu, me anijet e lundrimit dhe jahtet e huaja rekreative tani të lejuara të ankorohen.

Zelanda e Re njoftoi fillimisht një plan rihapjeje me faza në shkurt. Ai lejoi qytetarët e vaksinuar të ktheheshin nga Australia atë muaj dhe ata që vinin nga diku tjetër të ktheheshin në mars.

Në maj, ajo filloi të mirëpresë turistë nga më shumë se 50 vende në listën e heqjes së vizave.

“Ne, së bashku me pjesën tjetër të botës, vazhdojmë të menaxhojmë një pandemi globale shumë të gjallë, duke i mbajtur njerëzit tanë të sigurt,” tha zonja Ardern në një fjalim në Samitin e Biznesit të Kinës në Auckland të hënën./albeu.com