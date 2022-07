COVID-19 lulëzon në Francë, autoritet paralajmërojnë: Do të rikthehen maskat

Turizmi po lulëzon përsëri në Francë e po ashtu edhe COVID-19. Zyrtarët francezë kanë “rekomanduar” njerëzit që të kthehen në përdorimin e maskave për fytyrën, por nuk kanë rinovuar kufizimet që do të trembnin vizitorët ose do të ringjallën protestat antiqeveritare, shkruan Euronews.

Shumë njerëz duket se e kanë mirëpritur vendimin e qeverisë, ndërsa të tjerë shqetësohen se mund të nevojiten masat e nevojshme parandaluese.

Regjistrimet në spital të lidhura me virusin u rritën shpejt në Francë gjatë dy javëve të fundit, me gati 1,000 pacientë me COVID-19 të pranuar në spital çdo ditë sipas të dhënave të qeverisë.

Infeksionet po rriten gjithashtu në vende të tjera evropiane, por Franca ka një përqindje jashtëzakonisht të lartë të njerëzve në spital.

Zëdhënësja e qeverisë franceze Olivia Gregoire tha këtë javë se nuk ka plane për të rifutur masa kufizojnë ose vendosin kushte për grumbullimin në ambiente të mbyllura dhe aktivitete të tjera./albeu.com