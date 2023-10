Conference League, Ballkani nuk ja del në “Fadil Vokrri”, mposhtet nga Astana

Ballkani është mposhtur 1-2 në “Fadil Vokrri” nga Astana, në ndeshjen e Conference League, të vlefshme për takimin e 3-të të grupeve.

Ndeshja nisi me ritëm të lartë, me të dyja skuadrat që po insistonin për të zhbllokuar takimin. Mysafirët nga Kazakistani u treguan cinikë që në fillim, teksa në rastin e parë serioz, ia dolën të shënojnë në portë e Koliçit (7’).

Pas golit të Jovancic, të besuarit e Ilir Dajës reaguan shumë shpejt, për të vendosur ekuilibrat. Ishte kapiteni Edvin Kuc qe ndezi atmosferën në stadium, me të pranishmit që me të drejtë mund të festonin lirisht. Në minutën e 23-të, Astana merr epërsinë pas një goli me kokë të Kuat.

Ekipi nga Suhareka rriti presionin por prapavija kundërshtare ishte mirë e pozicionuar, duke mos lejuar shumë hapësira. Në minutën e 60, Berisha “flirtoi” me golin, por ishte portieri Condric që tha jo, me pritjen e tij. Në fund gëzon Astana, 3 pikë shumë të rëndësishme për ta. Sa i takon renditjes, Ballkani është në vendin e 3-të me 3 pikë, po aq sa ka Astana e vendit të fundit.