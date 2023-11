Conference League/ Ballkani i Ilir Dajës barazon pa gola në Kazakistan, shpreson për kualifikim

Ballkani ka marrë një pikë të rëndësishme në Astana Arena (Astana), ndaj Astanës, në ndeshjen e vlefshme për grupet e Conference League që përfundoi 0-0.

Sinjalet e para i lëshoi skuadra e drejtuar nga Ilir Daja. Ishte Almir Kryeziu që provoi të zhbllokonte ndeshjen, por pa ia dalë dot. Vendasit nga Kazakhistani patën minutat e tyre të mira, gjithsesi mbrojtja e Ballkanit ishte në nivelin e duhur, duke mos lejuar hapësira. Në minutën e 33-të, portieri Condric i mohoi golin Kryeziut, pas një goditje të bukur nga distanca.

Në minutën e 73-të, Gripshi flirtoi me golin, fati nuk ishte me të. Me këtë rezultat, Ballkani ka katër pikë dhe mban vendin e 3-të, po aq sa ka Astana e vendit të dytë.