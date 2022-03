Cilat janë efektet anësore që ndodhin nëse i shoqëroni ilaçet me kafe?

A kemi të drejtë që i gëlltisim pilulat me një gllënjkë kafe?

Sipas këtij studimi, ky është një zakon shumë i gabuar, i cili mund të dëmtojë shëndetin tonë

Shpesh ne jemi kaq të zënë me mijëra gjëra për të bërë, saqë na ndodh të përdorim kafe (ose edhe kafe me qumësht) për të marrë tableta dhe pilula, përpara se të shkojme në zyrë ose në aktivitetet tona. Ose për disa, kafeja vepron si një ‘përkujtues’ i vërtetë për t’ju kujtuar të merrni një ilaç të caktuar, i cili rrjedhimisht shoqërohet me kohën e marrjes së kafes.

Megjithatë, marrja e pilulave me një gllënjkë kafe nuk është vërtet e shëndetshme: ekspertët janë të prirur të dekurajojnë këtë zakon shumë të keq, i cili mund të ketë efekte shumë negative në shëndetin tonë. Në përgjithësi, pirja e kafesë së bashku me marrjen e një ilaçi nuk është e mirë për ju: kjo ndodh sepse pirja e kafes mund të përforcojë efektet e një ilaçi ose, përkundrazi, të pengojë përthithjen e tij.

Këtu janë ilaçet që preken më shumë nga marrja e kafeinës:

Medikamente për tiroiden: Këto janë barna (kryesisht në formën e tabletave ose pikave me bazë alkooli) që duhet të merren në mëngjes sapo të zgjoheni, me stomakun bosh. Mjekët rekomandojnë gjithashtu agjërimin për gjysmë ore pas marrjes së tyre, për të lejuar përthithjen nga trupi. – por shumë njerëz nuk mund të jenë aq të durueshëm ose nuk kanë gjithë këtë kohë, dhe kështu përfundojnë duke ngrënë mëngjes (ndoshta vetëm me kafe) shumë herët.

Ilaçet për osteoporozën. Nëse merren së bashku me kafenë, efektiviteti i tyre i plotë humbet.

Medikamente për refluksin e acidit: Ata që vuajnë nga refluksi dhe acidi i stomakut duhet ta shmangin kafenë pavarësisht: kafeina që përmban kjo pije është një ngacmuese që mund të shkaktojë ose përkeqësojë fenomenet e aciditetit ose të refluksit gastroezofageal, Ashtu si me medikamentet e tiroides, është gjithashtu mirë që të merrni medikamente me stomak bosh për të luftuar refluksin.

Medikamente për presionin e lartë të gjakut: Kafeina ka një fuqi të fortë diuretike dhe në kombinim me medikamente për uljen e presionit të gjakut (të cilat shpesh kanë efekte diuretike) mund të çojë në një acarim të nevojës për të shkuar në tualet, me dehidrim të mundshëm të trupit.

Barnat kundër mungesës së vëmendjes: Nëse tashmë jeni duke marrë ilaçe qetësuese, për të kufizuar hiperaktivitetin, impulsivitetin ose për të reduktuar shpërqendrimin, është mirë të mos i kombinoni me konsumimin e kafesë, e cila mund të anulojë efektet, duke pasur parasysh fuqinë e saj irituese

Barnat e gripit: Disa prej tyre janë gjithashtu stimulues dhe marrja e tyre me kafeinë mund të na bëjë veçanërisht nervozë ose të acaruar, duke na penguar të pushojmë kur kemi nevojë.

Shkurtimisht, kur e dimë se duhet të marrim ndonjë ilaç, le t’i kushtojmë vëmendje dhe të largojmë pirjen e kafesë për disa orë ..dhe keshtu, shëndeti ynë do të përfitojë! /eatthis.com