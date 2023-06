Cilat janë 4 insektet që morën dritën jeshile nga BE si “ushqimi i ri” për njerëzit

Pavarësisht nëse është një meze e lehtë apo një përbërës ushqimor. A e dini se janë tre insekte të mitaruara në BE si “ushqim i ri?” nëhet fjalë për karkalecin e tokës, krimbin e verdhë dhe karkalecat migratorë.

Në fillim të janarit 2023, BE miratoi ehe një insekt të katërt si ushqim, krimbin e vogël të miellit ose brumbullin.

Aktualisht po shqyrtohen edhe 8 aplikime të reja.

A duhet të hamë insekte?

Kësaj pyetjeje Bashkimi Evropian i përgjigjet se konsumatorët mund të vendosin nëse duan të hanë insekte apo jo. Megjithatë, përdorimi i insekteve si një burim alternativ i proteinave nuk është i ri dhe insektet hahen rregullisht në shumë pjesë të botës. Sipas Organizatës Ndërkombëtare të Ushqimit dhe Bujqësisë, insektet si ushqim janë një çështje veçanërisht e rëndësishme e shekullit tonë, për shkak të rritjes së kostos së proteinave shtazore, pasigurisë ushqimore, presioneve mjedisore, rritjes së popullsisë dhe kërkesës në rritje për proteina. Prandaj, duhet të gjenden alternativa ndaj blegtorisë konvencionale.

Marrëveshja e Gjelbër – Nga ferma në pjatë

Organizata Ndërkombëtare e Ushqimit dhe Bujqësisë tregon se insektet janë një burim shumë ushqyes dhe i shëndetshëm, i pasur me yndyrë, proteina, vitamina, fibra dhe minerale. Prandaj, ato janë një burim alternativ i proteinave që lehtëson kalimin drejt një diete të shëndetshme dhe të qëndrueshme. Në kontekstin e Horizon Europe, i cili është një program financimi për kërkimin dhe inovacionin, proteinat me bazë insektet konsiderohen tashmë një nga fushat kryesore të kërkimit. Siç është argumentuar, përfitimet mjedisore të rritjes së insekteve për konsum njerëzor bazohen në: a) shndërrimin efikas të lëndës organike në ushqim b) më pak emetim të gazeve serrë c) Më pak përdorim të ujit dhe tokës së punueshme d) Përdorimin e bio-konvertimit të bazuar në insekte për të reduktuar mbetjet ushqimore.

Investimi në Industrinë e Bujqësisë së Insekteve Ferma e insekteve

Nga toka në pjatë, e themeluar në vitin 2011 në Paris, Francë nga shkencëtarë dhe aktivistë mjedisorë, të certifikuar nga Next40 dhe B Corp, Ÿnsect është një lider në prodhimin e proteinave dhe plehrave natyrale nga insektet. Përpunon insektet në përbërës të cilësisë së lartë jo vetëm për kafshët shtëpiake, peshqit dhe bimët, por edhe për ushqimin njerëzor. Ai përdor teknologji inovative të mbuluar nga 377 patenta në 44 kategori për të prodhuar krimba më të vegjël dhe të verdhë në ferma vertikale plotësisht të automatizuara. Ajo operon tre objekte prodhimi, një në Dole, Francë (2016), një në Holandë (2017), një në SHBA (2022) dhe një vend të ri në ndërtim për fermën më të madhe të integruar vertikalisht në botë në rajonin Amiens të Francës. Ajo punëson 360+ njerëz, ka mbledhur rreth 500 milionë dollarë nga fondet kryesore globale të investimeve, bankat dhe organet publike, dhe eksporton produktet e saj në mbarë botën./Albeu.com/