Paralajmërimi i IEA-së: BE-ja mund të përballet me mungesë gazi vitin e ardhshëm

Bashkimi Evropian ka gaz të mjaftueshëm për dimër, por mund të përballet me mungesë vitin e ardhshëm nëse Rusia shkurton më tej furnizimet. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA) u kërkoi qeverive të veprojnë më shpejt për të kursyer energjinë dhe për të zgjeruar burimet e rinovueshme.

Megjithëse Rusia ka shkurtuar furnizimet e gazit këtë vit, Evropa ka shmangur një mungesë të madhe dhe e ka nisur dimrin me rezervuarë të mbushur me gaz falë pjesërisht masave urgjente të BE-së për mbushjen e magazinave, plus një periudhë fatlume të motit të butë dhe çmimeve të larta të gazit që uli kërkesën për karburantin.

Por viti i ardhshëm mund të përbëjë një provë edhe më të ashpër se kriza e energjisë që këtë vit ka rritur faturat e karburantit për familjet evropiane dhe ka detyruar industritë të mbyllen përkohësisht për të shmangur dëmtimin e kostove të gazit.

Nëse Rusia do të zvogëlonte pjesën e vogël të gazit që ende i dërgon Evropës dhe kërkesa kineze për gaz do të rikuperohej nga nivelet më të ulëta të shkaktuara nga bllokimi nga COVID-19, BE-ja mund të përballet me një mungesë gazi prej 27 miliardë metra kub (bcm) në vitin 2023, sipas IEA. tha. Konsumi total i gazit në BE ishte 412 bcm në 2021.

“Kjo është një sfidë serioze”, tha drejtori ekzekutiv i IEA-s Fatih Birol në një konferencë shtypi me Komisionin Evropian në Bruksel.