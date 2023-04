Çifti nuk përmbahet/ Luizi-Kiarës: Ke qenë sfida më e bukur dhe më e vështirë në jetën time (VIDEO)

Me sa duket Kiara i është dorëzuar dashurisë së saj ndaj Luizit. Me rikthimin e saj në lojë, moderatorja nuk ka ngurruar të shfaqë hapur ndjenjat ndaj Luizit.

Dalja nga shtëpia e ka qartësuar Kiarën në qëllimet e veta për lojën por edhe në lidhje me romancën me Luizin.

Me të hyrë ajo u përqaua e përmalluar me Luizn, ndërsa kaluan natën bashkë në shtrat me puthje dhe përqafime.

Nga ana e tij Luizi është shprehur më se i lumtur, duke i thënë moderatores se ajo ka qenë sfida e tij më e bukur dhe më e vështirë në jetë.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)

/albeu.com/