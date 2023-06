Çfarë përfitimesh keni nëse qeshni për 10 minuta?

Përfitimet afatshkurtra të të qeshurit

E qeshura ka përfitime afatshkurtra dhe afatgjata. Kur qeshim, automatikisht mund të na lehtësojë disponimin, të na çlirojë nga stresi dhe gjithashtu të shkaktojë disa ndryshime fizike në trupin tonë. Këtu janë disa përfitime afatshkurtra:

E qeshura aktivizon dhe lehtëson reagimin tonë ndaj stresit: Kur qeshim shumë fort, ajo aktivizohet dhe lehtëson përgjigjen tonë ndaj stresit. Kështu ka një efekt të menjëhershëm për të na bërë të ndihemi më të lehtë. Për më tepër, rrit dhe ul presionin e gjakut dhe rrahjet e zemrës. Rezultati përfundimtar i tij është një ndjenjë qetësie dhe relaksimi.

E qeshura mund të stimulojë organet: Kur qeshim, thithim më shumë ajër të pasur me oksigjen. Sa më shumë qeshim, aq më shumë oksigjen do të thithim. Kjo do të thotë që organet tona do të marrin më shumë oksigjen, si dhe duke çuar në funksionimin më të mirë të zemrës, mushkërive dhe muskujve. E qeshura gjithashtu e bën trurin tonë të lëshojë më shumë endorfina ose hormone të lumturisë.

E qeshura mund të qetësojë tensionin: Një ndikim tjetër i menjëhershëm që ka e qeshura është që të largoni menjëherë tensionin dhe stresin nga muskujt. E qeshura ndihmon në rritjen e qarkullimit të gjakut dhe kjo stimulon muskujt dhe e ndihmon atë të relaksohet. Pra, ajo gjithashtu ndikon në heqjen e simptomave fizike të tensionit së bashku me ato emocionale.

Si ndikon e qeshura në shëndetin mendor?

Mund të zvogëlojë zemërimin: Zemërimi është një emocion i ndërlikuar dhe mund të shfaqet si rezultat i shumë faktorëve. Por, e qeshura mund të ndihmojë në përhapjen e saj shumë shpejt. Ngritja e humorit dhe e të qeshurit gjatë një situate të tensionuar mund ta bëjë më të lehtë për njerëzit që të përshtaten me mosmarrëveshjet ose grindjet.

Mund të sjellë lumturi dhe gëzim: E qeshura për 5-10 minuta mund të na ndihmojë të ndihemi më të lumtur dhe të gëzuar. Kjo ndjenjë gjithashtu zgjat për një kohë të gjatë.

Mund të ndihmojë një person të dëshpëruar: E qeshura mund të ndihmojë në përballimin e ndjenjave të vështira si ankthi, pikëllimi, trishtimi ose depresioni.

E qeshura ndihmon në çlirimin e më shumë endorfinës: Kimikatet natyrore në trup, endorfina nxisin një ndjenjë mirëqenieje dhe lehtësojnë stresin.

Mund të ndryshojë perspektivat: Nëse qeshim më shumë, mund të fillojmë t’i shikojmë gjërat nga një këndvështrim tjetër. Përveç kësaj, ne mund të ndihemi më pak të frikësuar për të përballuar gjëra të vështira.

Mund të zvogëlojë stresin: Kur qeshim, trupi ynë ndalon së çliruari kortizolin e hormonit të stresit. Sa më të ulëta të jenë nivelet e kortizolit, aq më i mirë do të jetë shëndeti ynë mendor.

Mund t’i ndihmojë njerëzit të relaksohen: Meqenëse e qeshura mund të ndihmojë të relaksoheni, ne gjithashtu do të ndihemi më energjikë dhe produktivë për pjesën tjetër të ditës. Qëndrimi i lumtur dhe i relaksuar i ndihmon njerëzit të mendojnë dhe të punojnë më mirë.