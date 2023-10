Çfarë ndodh nëse Berisha nuk firmos vendimin e GJKKO-së? Skenaret që e presin ish-kryeministrin

Ish-kryeministri Sali Berisha ka refuzuar që që të firmosë njoftimin me vendimin e GJKKO për masën e caktuar ndaj tij, duke mos pranuar që të takohet me agjentët e policisë së Shtetit, ngelet ende e paqartë se si do t’i komunikohet kjo masë.

Gazetarja Klodiana Lala tha në News24 se ka pasur disa qëndrime ndryshe për këtë çështje, ndërsa shtoi se gjykata po shfrytëzon hapësirat ligjore.

“E paqartë edhe për juristët. Jam konsultuar me disa prej tyre. Ka disa qëndrime, mendime të ndryshe se Gjykata ka disa mekanizma për t’ia komunikuar vendimin direkt Berishës përmes avokatëve të tij. Apo mund të zgjidhet një rrugë nëse do të zgjidhet një avokat nga shteti. Zoti Berisha refuzon marrjen e vendimit të gjykatës. Gjykata është duke shfrytëzuar hapësirat ligjore. Nuk e dimë se si do të operohet në rastin konkret për masën e sigurisë, e cila do t’i duhet t’i komunikohet masa.”, tha ajo.