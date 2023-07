Çfarë ndodh me trupin tuaj kur pini çaj çdo ditë?

Hulumtimi i publikuar në vitin 2019 në revistën Nutrients thotë se çaji është pija e dytë më e konsumuar në mbarë botën, pas ujit, dhe konsumohet nga 2/3 e popullsisë së botës.

Ka katër lloje çaji: çaji jeshil, i zi, i bardhë dhe oolong. Të katër llojet e çajit vijnë nga bima Camellia Sinensis. Ajo që e bën çajin të veçantë si nga shija ashtu edhe nga përfitimet shëndetësore është nëse gjethet nxehen apo oksidohen gjatë përpunimit.

Çajrat bimorë nuk janë çajra të zakonshëm, ndaj nuk përfshihen në këtë kategori.

Çajrat janë të ulët në makronutrientë, megjithatë, ato përmbajnë një përbërje bimore të quajtur flav-3-ols që përmirësojnë presionin e gjakut, kolesterolin dhe glukozën në gjak. Ai gjithashtu përmban aminoacidin L-theanine i cili rrit përqendrimin.

Konsiderohet se pirja e çajit çdo ditë ka shumë përfitime për trupin. Mundohuni të kufizoni veten në dy gota.

Përfitimet shëndetësore të çajit

Të katër llojet e çajit kanë përfitime të dukshme shëndetësore. Më specifikisht:

Përmirësojnë presionin e gjakut

Sipas një studimi në Advances in Nutrition, konsumimi i flav-3-ol i gjetur në çaj lidhet me përfitimet për shëndetin e zemrës, duke përfshirë uljen e presionit të gjakut, kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Synoni për 400 deri në 600 mg flavan-3-ol çdo ditë, sugjeron hulumtimi, ose sasinë në rreth dy filxhanë çaji të zi ose jeshil.

Redukton rrezikun e kancerit

Të dhënat e hulumtimit të publikuara në revistën Advances in Nutrition në vitin 2020 treguan se pirja e çajit mund të ndihmojë në parandalimin e disa llojeve të kancerit, siç është kanceri i gojës. Provat më të dobëta sugjerojnë një lidhje midis konsumit të çajit dhe kancerit të gjirit, endometrit dhe mëlçisë. Polifenolet e çajit, të cilat kanë veti antioksiduese, mund të pastrojnë radikalet e lira që kontribuojnë në rritjen e kancerit dhe gjithashtu mund të shtypin rritjen e qelizave kancerogjene, theksojnë ekspertët.

Përmirëson përqendrimin

Çaji jeshil përmban L-theanine, një aminoacid që është treguar se ndikon në shëndetin e trurit. Sipas një studimi të vitit 2021 të botuar në Journal of Medicinal Food, L-theanina e gjetur në çaj mund të luajë një rol në përmirësimin e vëmendjes, duke rritur përfundimisht kujtesën dhe përqendrimin.

Ai forcon sistemin imunitar

Varietetet e çajit, si i zi dhe jeshil, janë të pasura me polifenole, të cilat forcojnë sistemin imunitar sipas një rishikimi në Frontiers in Immunology në 2020.

Rrit jetëgjatësinë

Një studim i vitit 2022 në Annals of Internal Medicine zbuloi se marrja e rregullt e çajit të zi lidhej me një rrezik të reduktuar të vdekjes nga çdo shkak për 13% për ata që pinin dy ose më shumë filxhanë në ditë në krahasim me ata që nuk pinin asnjë çaj. Konsumimi i çajit u shoqërua gjithashtu me një rrezik më të ulët të vdekjes nga sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet ishemike të zemrës dhe goditjet në tru.

Hidraton trupin

Çaji hidraton trupin dhe në të njëjtën kohë ndihmon në rregullimin e temperaturës së trupit dhe tretjen.