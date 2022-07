Profesoresha e dermatologjisë: 3 pjesët e trupit që duhen larë çdo ditë

Gjatë dy vjetëve të fundit, që nga nisja e pandemisë, ju keni dëgjuar herë pas here se sa e rëndësishme është të lani duart shpesh dhe tërësisht për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga koronavirusi.

Dhe meqenëse kjo vazhdon të jetë kështu, mund t’ju shtyjë të supozoni se pastrimi rregullisht i pjesës tjetër të trupit tuaj është gjithashtu një ide e mirë. Megjithatë, kjo nuk është domosdoshmërisht kështu, sipas disa mjekëve!

Në fakt, dushi ose larja e tepërt mund të bëjnë më shumë dëm sesa dobi. Sipas një mjeku, ju duhet të lani me sapun vetëm tri pjesë të trupit: sqetullat, ijët dhe këmbët. Të tjerat? Një shpëlarje e thjeshtë me ujë është gjithçka që ju nevojitet.

Sandy Skotnicki, asistente profesoresh e dermatologjisë në Universitetin e Torontos, tha së fundmi për The Atlantic se pastrimi i trupit tuaj nga koka te këmbët me sapun dhe ujë mund të çojë në probleme si ekzema dhe sëmundje të tjera të lëkurës. Në vend të kësaj, ajo thotë që thjesht të përqendroheni në disa “pjesë”, të cilat “do të ishin sqetullat, ijët dhe këmbët tuaja”.

Nëse pastroni të gjithë trupin tuaj me sapun, rrezikoni të shkatërroni bakteret e dobishme që ndihmojnë mikrobiomën tuaj të dallojë mikrobet e mira nga ato të këqija, tha Robynne Chutkan, themeluese e Qendrës Digjestive për Gratë në Chevy Chase.

Trupi juaj ka nevojë për baktere të caktuara, thotë ajo, dhe kur i hiqni ato nga lëkura duke u larë me sapun, ajo ul imunitetin tuaj ndaj disa viruseve, duke rritur rrezikun për t’u sëmurë. “Nëse nuk keni përfunduar një vrapim me baltë, të vetmet vende që kanë nevojë për sapun të përditshëm janë sqetullat dhe ijët tuaja,” shton Chutkan. “Pjesa tjetër e trupit tuaj shkon mirë me një shpëlarje, edhe pas një stërvitje të djersitur.”