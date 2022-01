Çfarë është varianti “Flurona” dhe sa serioz është?

Në Izrael, Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar një variant të ri të koronavirusit. Bëhet fjalë për “Fluronën”, një kombinim i gripit sezonal me Covid-19. Ky rast është detektuar te një grua shtatzënë e pavaksinuar.

30-vjeçarja doli dje nga spitali në gjendje të mirë përgjithësisht.

Çfarë mund të bëjnë Covid-19 dhe gripi së bashku?

“Flurona” është një term i krijuar për të përshkruar gjendjen e të infektuarit me Covid-19 dhe grip njëkohësisht.

Nadav Davidovitch, drejtor i Shkollës së Shëndetit Publik në Universitetin Ben-Gurion në Izrael, tha për CNN se për shkak se “tani ka një aktivitet shumë të lartë të gripit dhe aktivitet shumë të lartë Covid, ekziston mundësia që dikush të infektohet me të dyja”.

“Nuk mendoj se kjo do të jetë një situatë e zakonshme, por kjo është diçka për t’u marrë parasysh”, shtoi Davidovitch, i cili është anëtar i Komitetit Këshillimor Kombëtar Izraelit për Covid-19.

Bllokimet dhe mbajtja e maskave ndihmuan në kufizimin e përhapjes së gripit më herët gjatë pandemisë, por ndërsa shoqëria hapet, rastet pritet të rriten.

“Është interesante që pasi të keni një vit me një aktivitet shumë, shumë të ulët ose aspak të gripit, vitin e ardhshëm për shkak se njerëzit ishin më pak të ekspozuar, i bëri ata më të prekshëm”, tha Davidovitch, duke shtuar se ata pa probleme shëndetësore dhe që janë vaksinuar kundër Covid-19 ose gripit, “Flurona” nuk ka gjasa të mëdha të ketë një efekt të madh te dikush.

Një sistem i mbingarkuar

Ndërsa qeveritë në mbarë botën po përballen me shpërthimet e variantit Omicron, Davidovitch është i shqetësuar për tendosjen e mundshme që gripi dhe koronavirusi mund të shkaktojnë në sistemet e kujdesit shëndetësor, veçanërisht gjatë muajve të dimrit.

“Gjatë dimrit, sepse është ftohtë dhe njerëzit janë të mbyllur brenda, ju keni një rrezik më të lartë për t’u infektuar në infeksionet e rrugëve të sipërme respiratore në përgjithësi. Dhe kur keni infektivitet të lartë si nga gripi ashtu edhe nga Covid, së bashku kjo mund të krijojë një sistem të mbingarkuar. ”, tha Davidovitch.

Për të frenuar përhapjen e gripit dhe koronavirusit, dhe për të parandaluar tendosjen në sistemet globale të kujdesit shëndetësor, ai theksoi “nevojën për të mbrojtur njerëzit”.

“Ne po përballemi tani me dimrin, po përballemi me repartet e brendshme të stërmbushura dhe parandalimi është ndoshta ideja më e mirë. Dhe ne ishim me fat vitin e kaluar që nuk vuajtëm nga Covidi dhe gripi njëkohësisht”.

Doktori tha se për të ndihmuar në mbrojtjen e sistemeve të kujdesit shëndetësor, duhet të vaksinohen më shumë njerëz, si dhe të respektohen masat e tjera për të ndihmuar në mbrojtjen e individëve me rrezik të lartë, të moshuarve dhe atyre që vuajnë nga sëmundje kronike./albeu.com