Çfarë është stresi social dhe pse e plak dyfish sistemin tonë imunitar

Stresi social si diskriminimi dhe problemet familjare, së bashku me problemet e punës dhe parave, mund të kontribuojnë në plakjen e parakohshme të sistemit tuaj imunitar, zbuloi një studim i fundit. Kjo është një goditje e dyfishtë, pasi sistemi imunitar tashmë përkeqësohet me kalimin e moshës.

A jetojnë më gjatë optimistët? Sigurisht që po!

Plakja imune mund të çojë në kancer, sëmundje të zemrës dhe kushte të tjera shëndetësore të lidhura me moshën dhe të zvogëlojë efektivitetin e vaksinave, si Covid-19, sipas autorit kryesor Eric Klopack, një studiues postdoktoral në Shkollën Leonard Davis të Gerontologjisë të Universitetit të Kalifornisë Jugore.

“Njerëzit me rezultate më të larta stresi kishin profile imunitare më të vjetra, me përqindje më të ulëta të luftimit të sëmundjeve dhe përqindje më të larta të qelizave T të konsumuara”, tha Klopack.

Qelizat T janë disa nga mbrojtësit më të rëndësishëm të trupit, duke kryer disa funksione kryesore. Qelizat T “vrasëse” mund të eliminojnë drejtpërdrejt qelizat e infektuara me viruse dhe kancerin, dhe të ndihmojnë në pastrimin e të ashtuquajturave “qeliza zombie”, qeliza të vjetra që nuk ndahen më, por refuzojnë të vdesin.

Qelizat e vjetra janë telash më vete sepse ato çlirojnë një sërë proteinash që ndikojnë në indet përreth tyre. Qeliza të tilla janë treguar se kontribuojnë në inflamacionin kronik. Ndërsa grumbullohen gjithnjë e më shumë në trup, ato nxisin kushtet e plakjes, të tilla si osteoporoza , sëmundja pulmonare obstruktive kronike dhe sëmundja e Alzheimerit.

Përveç zbulimit se njerëzit që raportuan nivele më të larta të stresit kishin më shumë qeliza zombie, Klopack dhe ekipi i tij zbuluan se ata kishin gjithashtu më pak qeliza T “naive”, të cilat janë qelizat e reja dhe të freskëta të nevojshme për të përballuar pushtuesit e rinj.

Studimi i Klopack, i botuar në Proceedings of the National Academy of Sciences , analizoi biomarkerët e gjakut të 5744 të rriturve mbi 50 vjeç të mbledhur si pjesë e Studimit të Shëndetit dhe të Pensionit, një studim afatgjatë kombëtar i streseve ekonomike, shëndetësore, martesore dhe familjare në amerikanët e moshuar. Studimi zbuloi se lidhja midis ngjarjeve stresuese të jetës dhe më pak qelizave T mbeti e fortë edhe pas kontrollit të arsimit, pirjes së duhanit, pijeve, peshës dhe racës ose përkatësisë etnike.

Megjithatë, kur u morën parasysh dieta e dobët dhe mungesa e stërvitjes, disa nga lidhja midis niveleve të stresit social dhe sistemit imunitar të plakur u zhduk.

Ky zbulim tregon se sa shumë plaket sistemi ynë imunitar kur jemi të stresuar është nën kontrollin tone dhe mund ta përmirësojmë sajemi në kohë.