Çfarë është depresioni i verës dhe si mund të përballeni me të

E gjithë bota e pret verën me mendimin se ditët po zgjasin, moti po ngrohet dhe në përgjithësi jeta është më e bukur. Por jemi edhe ne ata që në shenjën e parë se ka ardhur vera, ndezim kondicionerin në 17°C, veshim xhupin e trashë dhe ulemi të pikëlluar, duke kujtuar të ftohtin, shiun dhe ditët me pak diell.

Ju ndoshta keni dëgjuar për depresionin sezonal, ose SAD, i cili zakonisht ndodh kur vjen dimri, pasi ne jemi të prekur ndjeshëm nga reduktimi i ekspozimit tonë në diell. Mesatarisht, 4%-6% e qytetarëve amerikanë janë të prekur dhe prej tyre 10% preken në të kundërt. Me fjalë të tjera, ata janë më të dëshpëruar në verë. Në fakt, në vende të tilla si India, të cilat janë më afër Ekuatorit, depresioni sezonal i kundërt është më i zakonshëm.

Çfarë e shkakton depresionin e verës (depresioni i kundërt sezonal)?

Ashtu si me depresionin sezonal të dimrit, ashtu edhe me depresionin e verës, shkencëtarët ende nuk janë të sigurt pse shkaktohet.

Nxehtësia

Faji është padyshim vala e të nxehtit, e cila është vërtetuar se prek njerëzit me probleme të shëndetit mendor. Në fakt, sipas një studimi të fundit suedez, moti i nxehtë mund të jetë një shkas për ndryshime në sinjalizimin neurofiziologjik qendror. Ajo gjithashtu mund të prishë gjumin tonë, gjë që mund të përkeqësojë simptomat tek njerëzit me çrregullime mendore.

Gjithashtu, ndërsa është moti ideal për të shijuar ditën në plazh, aktivitetet e tjera janë të vështira për t’u bërë. Me fjalë të tjera, mund të ndaloni së ecuri në natyrë dhe prodhimi i serotoninës në trupin tuaj do të ulet.

Programi

Një nga faktorët më logjikë, për mua, është mungesa e orarit. Shkollat po mbyllen, bizneset po performojnë dobët dhe jeta në përgjithësi duket se është në pauzë. Shumë e shohin këtë pushim një mundësi për t’u çlodhur. Por nuk është kështu për të gjithë. Ju mund t’i mendoni rutinat si të mërzitshme, në fakt ato janë shumë të dobishme për shëndetin tonë mendor. Kështu që ju e kuptoni se çdo gjë që ju nxjerr nga rutina juaj do t’ju shqetësojë dhe do t’ju rrisë stresin.

Gjithashtu, mendimi për t’u kthyer në rutinën tuaj kur të ketë mbaruar ajo pushim i vogël është gjithashtu stresues!

Imazhi i trupit

Me rritjen e temperaturës, veshjet bëhen më të pakta. Gjithashtu, vizitat në plazh janë në rritje. Kjo mund të jetë shumë e vështirë për dikë që lufton me imazhin e trupit. Nëse një person ndihet i turpëruar me më pak rroba, ose me rroba banje, ai gjithashtu mund të zvogëlojë ndërveprimet e tij shoqërore.

Konsiderata financiare

Pushime verore me cdo gje qe perfshin (bileta anije, akomodim etj), më shumë dalje për pije dhe kafe. E gjithë kjo është më shumë shpenzime dhe për disa përkthehet në më shumë stres. Sidomos nëse bëni një punë që ndalon plotësisht në verë, atëherë stresi mund të rritet.

Shtypja sociale

Ekziston një besim i përgjithshëm rreth verës që thotë se duhet të kaloni një kohë “perfekte”. Për të dalë pothuajse çdo natë, çdo të diel për t’ju gjetur në plazh dhe çdo gusht larg qytetit. I gjithë ky presion social mund t’ju dëmtojë, të rrisë FOMO-n tuaj (Frikën e Humbjes), por gjithashtu t’ju bëjë të pyesni veten se çfarë po bëni gabim dhe nuk po argëtoheni aq shumë sa të tjerët.

Si mund ta kapërcej këtë?

Është keq të kthesh kokën pas kur vera ka ikur dhe të kuptosh se je izoluar dhe nuk ia ke kaluar mirë. Ndonëse e di që nuk është gjithmonë e lehtë të injorosh psikologjinë tënde dhe të kalosh mirë, ka disa gjëra që mund të bësh në mënyrë që ndryshimi i sezonit të mos ju ndikojë aq shumë.

Flini mire

Me më shumë netë jashtë dhe vapën që ju zgjon më herët, gjumi juaj ndërpritet në muajt e verës. Por lini mënjanë FOMO-n tuaj nëse nevoja juaj e vërtetë është gjumi. Në këtë mënyrë do të ndihmoni shumë në përmirësimin e shëndetit tuaj mendor.

Ushtrohuni jashtë

Nxehtësia në muajt e verës mund të pengojë mes jush dhe fitnesit. Por, përmes ushtrimeve, trupi juaj do të prodhojë endorfinë të cilave nuk duhet t’i rezistoni. Ju mund ta bëni ushtrimin tuaj të durueshëm edhe në verë. Zgjidhni të ushtroheni kur nxehtësia është më e butë dhe hidratohuni mirë.

Mendoni për pushimet

Ndonëse nuk sugjerojmë t’i thoni jo pushimeve verore, para se të rezervoni gjithçka, mendoni fillimisht për opsionin më të mirë për portofolin tuaj. A mund të gjeni një zgjidhje më ekonomike? Për shembull, ju mund të zgjidhni të qëndroni në një kamping ose te dikush që njihni. Nuk do të thotë se pushimet verore duhet t’ju gjejnë me një llogari bankare bosh në shtator.

Bëni një orar

Vetëm për shkak se gjërat relaksohen gjatë verës nuk do të thotë që nuk mund të keni orarin tuaj. Vendosni një alarm për t’u zgjuar në një orë të caktuar, bëni ushtrimet tuaja gjatë ditës dhe bëni rutinën tuaj ashtu siç ju shërben. Kjo do t’ju ndihmojë të mos zhyteni në trishtim dhe të bëni gjithçka që dëshironi!

Kërkoni ndihmë

Nëse shihni se gjërat nuk ju dalin nga dora dhe ju ka pushtuar pikëllimi, mos hezitoni të kërkoni ndihmën e një eksperti. Nëse tashmë jeni duke marrë ilaçe kundër depresionit, mjeku juaj mund ta ndryshojë pak ilaçin tuaj në muajt kur ndjeni se simptomat tuaja intensifikohen.