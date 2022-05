Bylykbashi: Do garoj për nënkryetar të Partisë Demokratike

Deputeti demokrat, Oerd Bylykbashi deklaroi se do të garojë për tu zgjedhur nënkryetar i Partisë Demokratike. I ftuar në emisionin “Çim Peka Live” ai theksoi se të shtunën mblidhet Këshilli Kombëtar për të zgjedhur Kryesinë e Partisë Demokratike.

“Të shtunën mblidhet Këshilli Kombëtar për Kryesinë e PD dhe më tej. Dallim i madh nga ajo që bëri Basha në kundërshtim të statutit, për të emëruar. Jam unë ai që e ndaj tha, ju ratifikoni me votë të hapur. Nga këtu ecim përpara me votë të lirë. Do kandidoj për një nga funksionet në Kryesinë e PD,” tha Bylykbashi./albeu.com