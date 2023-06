Buzëqeshni dhe jini të përgatitur! Disa mënyra për të rritur vetëbesimin

Njerëzit me vetëbesim të lartë jo vetëm që admirohen nga të tjerët, por edhe ngjallin besim tek ata. Ata përballen me frikën e tyre dhe priren të jenë të guximshëm. Ata e dinë se pavarësisht nga pengesat që hasin, kanë aftësinë t’i kapërcejnë ato.

Njerëzit me vetëbesim priren ta shohin jetën e tyre në një këndvështrim pozitiv, edhe kur gjërat nuk shkojnë aq mirë, dhe zakonisht janë të kënaqur dhe respektojnë veten. A nuk do të ishte mahnitëse të kishe vetëbesim të lartë, çdo ditë të javës? Gjeje çfarë! Ti mundesh. Në fund të fundit, siç thotë trajneri i vetë-përmirësimit Barrie Davenport: “Vetëbesimi i ulët nuk është një dënim i përjetshëm. Besimi mund të praktikohet dhe zotërohet, ashtu si çdo aftësi tjetër. Pasi ta zotëroni atë, gjithçka në jetën tuaj do të ndryshojë për mirë.”

Gjithçka përmblidhet në një pyetje të thjeshtë: Nëse ju nuk besoni në veten tuaj, si do të besojnë të tjerët në ju?

Provoni disa nga këshillat e renditura më poshtë dhe filloni t’i praktikoni ato çdo ditë. Edhe nëse në fillim duhet të pretendoni se keni vetëbesim të lartë, më në fund do të zbuloni se është, me të vërtetë, diçka që rritet dhe lulëzon për sa kohë që kujdeseni për të. Me pak kohë dhe praktikë, gjithçka është e mundur!

Si të rris vetëbesimin tim? 5 këshilla të vlefshme që ju nevojiten:

1. Qëndroni larg negativitetit dhe sillni pozitivitet

Kjo është koha për të vlerësuar me të vërtetë rrethin tuaj të brendshëm, duke përfshirë miqtë dhe familjen. Kjo është e vështirë, por është koha të mendoni seriozisht për t’u larguar nga ata njerëz që ju poshtërojnë dhe ju shkatërrojnë besimin. Edhe një pushim i përkohshëm nga disa njerëz mund të bëjë një ndryshim të madh dhe t’ju ndihmojë të fitoni më shumë besim.

Jini pozitiv, edhe nëse nuk e ndjeni akoma. Vendosni pak entuziazëm pozitiv në ndërveprimet tuaja me të tjerët, ndaloni së fokusuari kaq shumë në problemet në jetën tuaj dhe në vend të kësaj filloni të fokusoheni në zgjidhje dhe të bëni ndryshime pozitive.

2. Si të rris vetëbesimin tim? Ndryshoni gjuhën e trupit tuaj

Këtu hyjnë ngadalë qëndrimi, buzëqeshja, kontakti me sy dhe të folurit. Akti i thjeshtë i tërheqjes së shpatullave u jep të tjerëve përshtypjen se jeni një person i sigurt. Buzëqeshja jo vetëm që do t’ju bëjë të ndiheni më mirë, por gjithashtu do t’i bëjë të tjerët të ndihen më rehat pranë jush. Imagjinoni një person me qëndrim të mirë dhe një buzëqeshje dhe do të imagjinoni dikë që ka vetëbesim. Shikoni në sytë e personit me të cilin po flisni, jo në këpucët tuaja, sepse mbajtja e kontaktit me sy tregon besim. Më në fund, flisni ngadalë. Ata që marrin kohë për të folur ngadalë dhe qartë ndihen më të sigurt dhe duken më të sigurt për të tjerët. Bonusi i shtuar është se ata në fakt do të jenë në gjendje të kuptojnë atë që po thoni.

3. Mos e pranoni dështimin dhe largoni zërat negativë nga koka juaj

Mos u dorëzo kurrë. Asnjëherë mos e pranoni dështimin. Për çdo gjë ka një zgjidhje. Bëjeni këtë mantrën tuaj të re. Suksesi përmes vështirësive të mëdha është një nxitës i madh i besimit.

Vetëbesimi i ulët shpesh shkaktohet nga mendimet negative që kalojnë nëpër mendjet tona. Nëse vazhdimisht kritikoni veten dhe thoni se nuk jeni mjaftueshëm i mirë / tërheqës / i zgjuar etj. ju po krijoni një profeci vetëpërmbushëse. Ju bëheni ajo që ju thonë mendimet tuaja dhe kjo nuk është mirë. Herën tjetër që të dëgjoni atë negativitet në kokën tuaj, ndryshojeni menjëherë në një pohim pozitiv dhe mbajeni atë derisa të ndiheni më mirë.

4. Jini të përgatitur

Mësoni gjithçka që duhet të dini për fushën tuaj, punën tuaj, prezantimin tuaj. Nëse jeni të përgatitur dhe keni njohuri për ta mbështetur atë, vetëbesimi juaj do të rritet në qiell.

5. Për momentet e vështira kur gjithçka tjetër dështon: Krijoni një listë të shkëlqyer

Jeta është plot sfida dhe ka raste kur është e vështirë të ruajmë besimin tonë. Tani bëni një listë të të gjitha gjërave në jetën tuaj për të cilat jeni mirënjohës dhe një listë tjetër të të gjitha gjërave për të cilat jeni krenarë për të cilat keni arritur. Pasi të keni përfunduar listën tuaj, vendoseni në derën e frigoriferit, në pasqyrën e banjës tuaj, diku ku mund të shihni dhe mbani mend lehtësisht se çfarë jete e mrekullueshme keni dhe sa person i mrekullueshëm jeni. Nëse po ndjeni se vetëbesimi juaj po rrëshqet, hidhini një sy kësaj liste dhe lëreni veten të ndjeheni dhe të frymëzoheni përsëri.