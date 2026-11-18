Deputeti socialist Erion Braçe ka paraqitur një sërë shqetësimesh gjatë seancës së Kuvendit për projektbuxhetin e vitit 2027, duke kërkuar shkarkimin e ministrave që vënë në rrezik zbatimin e buxhetit të shtetit.
Në fjalën e tij, kritika u përqendrua te mospërmbushja e shpenzimeve publike, mungesa e reformave në industri, përqendrimi i ekonomisë në pak sektorë, si dhe nevoja për ndryshime në sistemin e pensioneve dhe në financimin e shëndetësisë.
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Nga foltorja e Kuvendit, Braçe e cilësoi të papranueshme situatën që po përsëritet prej vitesh, kur të ardhurat buxhetore arrihen, ndërsa shpenzimet e planifikuara mbeten pjesërisht të paekzekutuara. Ai theksoi se nuk pranon që qeveria ta rrezikojë buxhetin dhe se ky mosrealizim i shpenzimeve, përkundër realizimit të të ardhurave, është i papranueshëm.
Deputeti socialist kujtoi se edhe një vit më parë kishte kërkuar që ministrat që nuk arrijnë të realizojnë shpenzimet e parashikuara të largohen nga qeveria. Ai theksoi se askush nuk ua ka borxh paaftësinë dhe padijen për të përdorur me efektivitet paranë publike, e aq më pak abuzimin me të. Sipas tij, kushdo që rrezikon realizimin e buxhetit dhe sjell rrezik serioz për të, nuk ka arsye të qëndrojë më në qeveri.
Një tjetër shqetësim i ngritur prej tij lidhej me gjendjen e industrisë. Braçe kërkoi një reformë të plotë të këtij sektori dhe kritikoi modelin aktual të zhvillimit dhe abuzimet e shumta. Ai u shpreh se, me aq burime natyrore sa ka vendi, nuk mund të vijohet me rënien industriale; nevojitet një ndërhyrje rrënjësore për të ndalur krizën e shkaktuar nga modeli dhe abuzimi skandaloz.
Braçe u ndal edhe te industria e lehtë dhe bizneset që prodhojnë me material porositës për eksport. Ai vuri në dukje se qeveria u kërkon vazhdimisht këtyre sipërmarrjeve të ndryshojnë modelin e biznesit, por nuk u ofron as sugjerimet dhe as mbështetjen e nevojshme për të përballuar kostot e këtij transformimi. Në këtë drejtim, sipas tij, një masë konkrete lehtësuese do të ishte përjashtimi i tyre nga taksat doganore për lëndët e para.
Për sa i përket bujqësisë, deputeti socialist pranoi se financimi është rritur në krahasim me vitet e mëparshme, por theksoi se mungon një strategji afatgjatë për përdorimin e tokës dhe mbështetjen e fermerëve.
Paralajmërimi më i fortë i Braçes lidhej me përqendrimin e ekonomisë në sektorët e turizmit dhe të ndërtimit. Ai theksoi se rritja ekonomike, të ardhurat dhe punësimi po mbështeten gjithnjë e më shumë në këta dy sektorë, duke krijuar varësi nga një numër i kufizuar sipërmarrësish, të cilët po shndërrohen në punëdhënësit e vetëm. Sipas tij, ky përqendrim i fuqisë ekonomike mund të ndikojë edhe në përfaqësimin politik, përmes kontrollit që punëdhënësit e mëdhenj ushtrojnë mbi punonjësit e tyre.
Ai paralajmëroi se aktualisht drejtuesit partiakë, dhe jo vota, caktojnë mbajtësit e pushtetit, si ministrat, deputetët, kryetarët e bashkive, këshilltarët dhe drejtorët. Do të ishte e rëndë, theksoi Braçe, që të pasurit, të cilët po përqendrojnë të ardhurat e punëtorëve, të përcaktojnë kryetarët e tyre dhe deputetët e tyre përmes fuqisë ekonomike dhe kontrollit mbi punëtorët.
Kritika e tij preku edhe financimin e qeverisjes vendore. Deputeti socialist tha se varësia e bashkive nga transfertat e qeverisë dhe nga taksa e ndikimit në infrastrukturë cenon autonominë vendore dhe përbën një problem për demokracinë, si dhe për zhvillimin e territorit dhe mbrojtjen e mjedisit.
Në fushën e pensioneve, Braçe vlerësoi se kompensimi i të ardhurave pensionale është trefishuar apo katërfishuar, por këmbënguli se këto kompensime duhet të bëhen të qëndrueshme, si pjesë e masës së pensionit, përmes një reforme që garanton qëndrueshmërinë e skemës së pensioneve.
Në lidhje me shëndetësinë, ai kërkoi një buxhet që të mbulojë deri në fund të gjitha nevojat e sektorit, përfshirë edhe listën e barnave. Braçe shtoi se lista e barnave duhet të çlirohet nga varësia e një oligarku, pa e kthyer shtetin në monopolist për sigurimin e barnave.