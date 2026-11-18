Presidenti kinez Xi Jinping priti liderët ndërkombëtarë të mbledhur në Shenzhen për samitin e APEC me një darkë madhështore, ku u kombinuan pjatat e nivelit të lartë me specialitetet autentike të kuzhinës vendase.
Në tryezë u shërbyen karavidhe të përgatitura me xhenxhefil, biftek viçi i shoqëruar me kërpudha, si dhe një përzgjedhje e kujdesshme verërash kineze, të gjitha të konceptuara për të nxjerrë në pah thesaret gastronomike të vendit.
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Gazeta South China Morning Post raporton se darka filloi me një antipastë të ftohtë të quajtur “Qyteti i Rokut”, ndërsa ndër pjatat kryesore u dalluan supa me fshikëz notimi peshku e ullinj kinezë, si dhe karavidhet e skuqura me xhenxhefil dhe qepë të njoma.
Fshikëza e notimit të peshkut ishte një nga elementët më të pazakontë të menusë — një organ që peshku e përdor për të kontrolluar pozicionin në ujë. Pasi nxirret dhe thahet, ky përbërës gjen përdorim në kuzhinën tradicionale kineze, sidomos në supa, dhe vlerësohet si produkt luksoz me çmim të lartë në varësi të cilësisë dhe llojit.
Në menu nuk munguan as kërpudhat morel, lakra të vogla dhe gështenjat e gatuara me salcë shafrani. Të ftuarit patën gjithashtu rastin të provonin edhe tri specialitete të tjera nga kuzhina kantoneze gjatë mbrëmjes.
Edhe pjesa e ëmbëlsirave ishte po aq e pasur. Liderëve iu servir një supë e ëmbël me fasule të kuqe, lëkurë mandarine dhe fara lotusi, e shoqëruar me tortë, fruta të freskëta dhe akullore. Mbrëmja u mbyll me kafe dhe çaj.
Një kujdes i veçantë iu kushtua edhe pijeve që shoqëruan pjatat. Në tavolina u ofrua një Cabernet Sauvignon i vitit 2019 nga rajoni Ningxia, një verë e bardhë e vitit 2020, si dhe një verë ëmbëlsire me aromë liçi nga Guangdong.