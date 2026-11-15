Zjarr në një kompleks petrokimik në Rusi; tre anije tregtare goditen nga dronët pranë Rumanisë

Një zjarr i madh është raportuar gjatë natës në Nizhnekamsk, qytet i Republikës së Tatarstanit në Rusi. Mediat ukrainase njoftojnë se në zonë mund të ketë ndodhur një sulm me dronë, me objektiv të dyshuar një prej impianteve industriale të qytetit.
Banorë të zonës thonë se dronët goditën një impiant që dyshohet të jetë kompleksi petrokimik Nizhnekamskneftekhim. Ai është në pronësi të Sibur, kompanisë ruse të prodhimit të kimikateve.
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Nizhnekamsku është ndër qendrat kryesore të Rusisë për petrokiminë dhe përpunimin e naftës. Përveç Nizhnekamskneftekhim, aty gjenden edhe rafineri të mëdha, përfshirë Taneco dhe Taif-Nk. Këto objekte kanë qenë më parë objektiva të sulmeve ukrainase me dronë me rreze të gjatë veprimi.
Edhe në Detin e Zi janë shënuar incidente me dronë. Më 13 dhe 14 nëntor, tri anije tregtare u goditën pranë brigjeve të Rumanisë. Gazeta Kyiv Independent raporton se një anije mallrash në rrugë drejt Ukrainës pësoi dëmtime, ndërsa në dy të tjerat ranë zjarre. Autoritetet rumune i konfirmuan incidentet; deri tani nuk ka njoftime për viktima ose të plagosur. Nuk është përcaktuar ende prej nga erdhën dronët.
E para që u godit ishte Larissa 1, anije nën flamurin e Palaut. Incidenti ndodhi më 13 nëntor, rreth orës 21:40 me orën lokale, afërsisht 12 kilometra nga bregu rumun, pranë Sfântu Gheorghe. Televizioni rumun Digi24 bëri të ditur se anija po shkonte drejt portit të Sulinës dhe kishte Ukrainën si destinacion përfundimtar.
Nga goditja u dëmtua një vinç ngarkimi në bord. Kapiteni tha se ekuipazhi nuk kishte pësuar lëndime dhe se në anije nuk kishte rënë zjarr.
Më 14 nëntor, nga porti ushtarak i Konstancës, ministri rumun i Mbrojtjes, Ștefan-Radu Oprea, deklaroi se autoritetet ishin njoftuar për incidentin dhe kishin nisur hetimet. Sipas tij, aktiviteti i dronëve pranë territorit rumun po mbahej nën vëzhgim. Ai shtoi se një ditë më parë në qarkun e Tulçes ishin lëshuar të paktën dy alarme.
Mbrëmjen e 14 nëntorit, dy anije të tjera tregtare u goditën nga dronët pranë bregdetit rumun të Detit të Zi. Ministria e Mbrojtjes e Rumanisë njoftoi se në të dyja shpërthyen zjarre, por ekuipazhet e morën situatën nën kontroll.
Rreth orës 21:10, anija cisternë Evia Petrol V, nën flamurin grek, u godit afërsisht katër milje detare në lindje-juglindje të Sulinës. Rreth 35 minuta më pas, pranë kanalit të Sulinës u godit anija e transportit të mallrave të thata Marsol. Ekuipazhet i shuan zjarret në të dyja anijet dhe nuk pati raportime për të lënduar.
Gjatë incidenteve, Ministria Rumune e Mbrojtjes identifikoi një objektiv ajror në lindje të Ishullit të Gjarpërinjve. Për këtë arsye, në ajër u ngritën dy avionë luftarakë F-16. Për shkak të pranisë së dronëve në zonë, autoritetet paralajmëruan edhe banorët e qarkut të Tulçes.
Incidentet ndodhin në një kohë kur janë shtuar sulmet ndaj anijeve tregtare në Detin e Zi. Rumania, anëtare e NATO-s dhe fqinje e Ukrainës përgjatë lumit Danub, e monitoron vazhdimisht aktivitetin ajror pranë territorit të saj që nga fillimi i pushtimit rus në shkallë të gjerë.
Vëmendja ndërkombëtare është drejtuar gjithashtu nga samiti i planifikuar për të enjten, më 19 nëntor, në Shenzhen të Kinës. Në të pritet të marrin pjesë Vladimir Putin, Donald Trump dhe Xi Jinping. Diskutimet pritet të përqendrohen te rendi i ri botëror, armët bërthamore dhe siguria në Evropë.