Zhbllokimi i porteve të Ukrainës, Zelensky bisedon me Scholz

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky dhe kancelari gjerman, Olaf Scholz, zhvilluan një bisedë telefonike ku dyshja ranë dakord se duhet të bënin gjithçka për të eksportuar grurin e bllokuar, veçanërisht nga rrugët detare, sipas një zëdhënësi të qeverisë gjermane, sipas The Guardian.

Scholz gjithashtu diskutoi me presidentin ukrainas edhe bisedën me Vladimir Putinin me 28 maj.

Had a phone conversation with @OlafScholz. Discussed enhancing defense support for 🇺🇦 & ensuring global food security. Raised the issue of RF’s compliance with international rules of treatment of war prisoners. Stressed the importance of decisions on the integration of 🇺🇦 in 🇪🇺.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2022