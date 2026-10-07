Zgjedhjet në Spanjë, Feijó nis fushatën në Ceuta: Kriza e migracionit tregon dështimin e qeverisjes së Sanchez

Alberto Nunez Feijó, kreu i Partisë Popullore, zgjodhi Ceutën për të hapur simbolikisht fushatën elektorale, përpara zgjedhjeve parlamentare spanjolle të 29 nëntorit.
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Gjatë vizitës, Feijó sulmoi mënyrën se si qeveria socialiste e kryeministrit Pedro Sanchez ka menaxhuar krizën e migracionit që përfshiu Ceutën në korrik.
Në një fjalim të përbashkët me presidentin e qeverisë së Ceutës, Juan Jesús Vivas, ai deklaroi se prania e tij në këtë territor në nisje të fushatës përfaqësonte përmbushjen e një premtimi për ta kthyer Ceutën “në normalitet”.
Feijó e përshkroi Ceutën, territor autonom spanjoll në Afrikën e Veriut, si shenjë të “dekadencës, korrupsionit dhe gënjeshtrave” që, sipas tij, kanë përfshirë Spanjën nën drejtimin e Sanchez, në pushtet që nga viti 2018.
Më 30 dhe 31 korrik, mbi 70,000 migrantë kaluan nga Maroku drejt Ceutës, duke notuar ose duke lëvizur në këmbë. Autoritetet në Madrid dhe Rabat raportuan se bëhej fjalë për një fluks masiv dhe të paprecedentë, gjatë të cilit humbën jetën më shumë se 100 persona, kryesisht në det.
Që prej asaj kohe, pjesa më e madhe e migrantëve është rikthyer në Marok.
Megjithatë, mijëra të tjerë ndodhen ende në Ceuta. Për përballimin e situatës, autoritetet kanë shtuar praninë e forcave të policisë dhe ushtrisë, ndërsa gjendja është rënduar dhe është shoqëruar me dhunë e protesta pothuajse të përditshme nga banorët.
Kriza e migracionit, e cilësuar e paprecedentë, ka thelluar përplasjet në Madrid mes qeverisë së majtë dhe forcave opozitare të djathta e ekstremit të djathtë, duke ndikuar edhe në dobësimin politik të Pedro Sánchez.
Çështja e Ceutës, së bashku me krizën e strehimit, pritet të jetë një nga temat qendrore të fushatës për zgjedhjet parlamentare të 29 nëntorit.
Sondazhet e opinionit e rendisin Partinë Popullore të Feijó përpara Partisë Socialiste të drejtuar nga Pedro Sánchez.
“Spanja po ecën në drejtimin më të keq. Vendi ka nevojë për një ndryshim të thellë”, deklaroi Feijó, duke shtuar se, nëse do të marrë mbështetjen e spanjollëve, Ceuta do të jetë çështja e parë në axhendën e kabinetit të tij.