Zgjedhjet në Francë/ Kryeministri francez: Le Pen mund të fitojë, ja si mund ta ndalojmë

Kryeministri i Francës, Gabriel Attal, ka thënë se përpjekjet mbarëkombëtare për të parandaluar që Tubimi Kombëtar i Marine Le Pen (RN) të fitojë një shumicë të plotë në parlament mund të kenë sukses, pasi më shumë se 200 kandidatë u tërhoqën nga balotazhi legjislativ i së dielës për të shmangur ndarjen e votave kundër të djathtës ekstreme.

“Ne mund të shmangim një shumicë absolute për të djathtën ekstreme”, tha Gabriel Attal të mërkurën, duke shtuar se 90% e kandidatëve nga kampi qendror i Presidentit Emmanuel Macron kishin hequr dorë nga garat trekëndore, nëse ishin në vendin e tretë me një kandidat të RN përpara tyre.

RN dhe kryeministri i saj i ardhshëm i mundshëm, 28-vjeçari Jordan Bardella, u renditën në vendin e parë në zgjedhjet e raundit të parë të së dielës së kaluar me 33% të votave, e ndjekur nga aleanca Fronti i Ri Popullor (NFP) me 28% dhe ai i presidentit Emmanuel Macron me 20%.

Një pjesëmarrje e lartë historikisht rriti në mënyrë dramatike numrin e garave të raundit të dytë me tre kandidatë në më shumë se 300, duke rritur shanset e partisë anti-imigruese për të siguruar 289 vendet që do t’i duheshin për një shumicë absolute.

Megjithëse parashikimet e sakta të vendeve janë të vështira përpara se të dihet forma e konkurimit të secilës zonë zgjedhore, vlerësimet fillestare të anketuesve sugjeruan se RN mund të arrijë deri në 300 deputetë. Numri i lartë i tërheqjeve të balotazhit e bën këtë më pak të mundshme.

Attal tha se kandidatët e qendrës kishin të drejtë që u dorëzuan edhe në favor të një rivali nga e majta radikale France Unbowed (LFI), pjesë e aleancës së majtë NFP. “As LFI dhe as NFP nuk mund të fitojnë një shumicë absolute”, tha ai, duke shtuar “RN mundet”.

Ai shtoi se “duhet të bëjmë gjithçka në mënyrë që e djathta ekstreme të mos ketë një shumicë absolute. Nuk është mirë që disa francezë duhet të bllokojnë duke votuar në një mënyrë që ata nuk donin. Unë them se është përgjegjësia jonë ta bëjmë këtë”.

Sipas Le Monde, 221 kandidatë, përfshirë 132 nga NFP dhe 83 nga kampi i Macron dhe aleatët e tij, ishin tërhequr nga balotazhet e mundshme trepalëshe deri në afatin përfundimtar të së martës në mbrëmje, duke lënë 94 të ashtuquajturat gara “trekëndore”.

“Fronti republikan”, që synon të mbyllë rrugën e të djathtës ekstreme drejt pushtetit, ka qenë prej kohësh një tipar i politikës franceze, por kishte shfaqur shenja të përplasjes në zgjedhjet e fundit, pasi votuesit ishin lodhur nga detyrimi për të votuar kundër kandidatëve që ata nuk i pëlqenin dhe jo për ata që mbështesnin.

Ndërsa partitë janë lëkundur kryesisht pas saj, këtë herë nuk ka asnjë garanci që votuesit e qendrës do të jenë të përgatitur të votojnë për kandidatët e LFI-së së majtë, ose se votuesit e majtë të zemëruar me Macron do të jenë të lumtur të hedhin votën e tyre për kandidatët nga kampi i tij. .

I pyetur në lidhje me thirrjet për krijimin e një qeverie të përkohshme ndërpartiake në rast të një parlamenti të varur, Attal përsëriti propozimin e tij që një sërë partish kryesore të bashkëpunojnë në pjesë të veçanta të legjislacionit. “Shpresoj që kampi “sëbashku” të jetë sa më i madh. Pas kësaj, ne do të kërkojmë të sigurojmë shumicën projekt pas projekti”, tha ai.

Ish-kryeministri Édouard Philippe bëri thirrje të mërkurën për një koalicion më formal me bazë të gjerë.

Ai tha se një aleancë e tillë mund të shkojë nga “e djathta konservatore te socialdemokratët”, por do të përjashtonte të majtën ekstreme, duke thënë se “nuk mund të ketë diskutim për një koalicion me LFI”. Shumë centristë argumentojnë se partia e së majtës radikale, e cila beson se partitë tradicionale nuk i shërbejnë më demokracisë, nuk ndan “vlerat republikane”. Le Pen tha të martën se ajo mund të përpiqet të formojë një koalicion të krahut të djathtë me deputetë nga partitë e tjera nëse RN nuk arrin një shumicë absolute. Bardella kishte thënë më parë se do të formonte një qeveri vetëm me një mandat mjaft të fortë.

Ajo tha se partia e saj do të kërkonte të formonte një qeveri me “për shembull, 270 deputetë”, e cila do t’i kërkonte asaj të gjente mbështetje nga 19 të tjerë për të qeverisur.

“Nëse atëherë kemi një shumicë, atëherë po, sigurisht, ne do të shkojmë dhe do të bëjmë atë që votuesit na zgjodhën të bëjmë”, tha ajo.

Me RN që tashmë mbështet dhjetëra kandidatë disidentë nga partia e ndarë e qendrës së djathtë Les Républicains, megjithatë, shumica e analistëve besojnë se partia e ekstremit të djathtë do të ketë vështirësi të rekrutojë më shumë se një grusht më shumë mbështetës në parlament.

Zëdhënësja e qeverisë, Priscille Thevenot, hodhi poshtë të mërkurën pretendimet e Le Pen për një “grusht shteti administrativ” nga Macron pasi presidenti bëri një numër emërimesh të lartë në sektorin publik midis dy raundeve të votimit.

“Ne e dinim që Marine Le Pen gënjen, tani e dimë se ajo gjithashtu manipulon informacionin”, tha Thevenot pas një takimi të kabinetit. Ajo tha se një numër i ngjashëm nominimesh bëheshin çdo javë dhe këto kishin qenë “plotësisht rutinë” dhe “asgjë specifike”.

Analistët thonë se rezultati më i mundshëm i votimit në raundin e dytë është një parlament i varur që mund të çojë në muaj paralizë politike. Kaosi rrezikon gjithashtu të dëmtojë besueshmërinë ndërkombëtare të Macron, i cili nuk ka folur në publik që nga java e kaluar.