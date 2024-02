Vuçiç kundërshton presionet për arrestimin e Milan Radoiçiqit në lidhje me sulmin në Banjskë

Duke folur për sulmin terrorist në Banjskë, të ndodhur në shtator të vitit të kaluar, për të cilin regjimi në Beograd është akuzuar gjerësisht si organizator dhe Milan Radoiçiq, atëherë nënkryetar i Listës Serbe, si kryesuesi i “punëve”, presidenti i Serbisë dy ditë më parë tha se organet kompetente do të ngrenë kallëzime kundër njerëzve në Banjskë për vepra penale “për shembull shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm”.

“E si mund t’i akuzojmë për ndonjë vepër tjetër penale kur do të dalin dhe do të thonë ‘mirë’, ne e bëmë punën tonë, sepse sipas Rezolutës 1244 është e Serbisë dhe sipas asaj rezolute duhet të ishin 1000 ushtarë dhe policë që nuk u lejuan, duhej të mbronim vendin tonë’. Dhe çfarë do t’u themi atyre? Për këtë do të dënoheni? Ose do të pranojmë që Kosova është shtet i pavarur dhe do t’i dënojmë nga ai këndvështrim”, tha Vuçic.

Kujtojmë se kërkesa që Milan Radoiçiq, i cili pesë ditë pas sulmit në Banjskë dha dorëheqjen nga posti i nënkryetarit të Listës Serbe dhe pranoi se ishte përgjegjës për sulmin në Banjskë, të arrestohet dhe të ndiqet penalisht vjen gjithnjë e më shumë nga përfaqësuesit e BE-së dhe SHBA-së.

E fundit në serinë e “presioneve” ishte nga senatorja amerikane Jeanne Shaheen, e cila javën e kaluar në Mynih, gjatë një konference për sigurinë ku mori pjesë Aleksandar Vuçiq, kërkoi arrestimin e Milan Radoiçiqit.

Në margjinat e Konferencës së Mynihut, Shaheen ka takuar ndaras presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq dhe kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Në ndërkohë, ajo në panelin e këtij forumi ndërkombëtar tha se Radoiçiq “duhet të arrestohet dhe të shkojë në burg”.

Milan Radoiçiq pranoi bashkëpunimin në atë që ndodhi më 24 shtator dhe në vrasjet”. Kjo është arsyeja pse duhet të përgjigjet. Serbia dhe Kosova duhet të bashkëpunojnë për këtë çështje”, tha ajo pas takimit me Vuçiqin dhe Kurtin.

Organit kompetent – prokurorit publik – i është sugjeruar që të ngrihet aktakuzë, madje është sugjeruar kualifikimi i veprës penale me shpjegim krejtësisht jashtëligjor, ekskluzivisht politik, i cili është parëndësishëm. Për më tepër, rrethana lehtësuese janë sugjeruar edhe për të pandehurin e mundshëm të ardhshëm Radoiçiq – komenton Vesna Rakiq Vodineliq, profesoreshë e drejtësisë për Danas.

“Vetëm një tjetër në radhën e gjatë të ndërhyrjeve serioze të presidentit në gjyqësor”.

Kjo është vetëm një tjetër në serinë e gjatë të ndërhyrjeve serioze të Presidentit të Republikës në drejtësi, shton ajo, në të cilën nuk ka çfarë të kërkojë, me përjashtim të faljeve të mundshme.