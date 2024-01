Video/ Ushtria izraelite arreston 25 studentë në Nablus! Netanyahu: Askush nuk do të na ndalojë të shkatërrojmë Hamasin!

Gazeta Al Jazeera thotë se forcat izraelite sulmuan kampusin e Universitetit Kombëtar An-Najah në Nablus, Bregu Perëndimor, duke arrestuar të paktën 25 studentë që po organizonin një protestë ulur. I cituar nga transmetuesi arab, rektori i universitetit tha se të gjitha komunikimet ishin ndërprerë brenda dhe rreth kampusit dhe se të gjithë studentët e pranishëm kishin marrë një mesazh me tekst nga forcat izraelite duke u thënë atyre të “dorëzohen menjëherë”.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se “askush nuk do të na ndalojë” të shkatërrojmë Hamasin , ndërsa lufta në Gaza kaloi kufirin 100-ditor. Komentet e tij – të raportuara nga CNN – sugjerojnë se Izraeli nuk do të pajtohet me Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, ku është akuzuar për gjenocid dhe mund të urdhërohet të ndalojë ofensivën e tij. “Askush nuk do të na ndalojë, as Haga, as boshti i së keqes dhe askush tjetër”, tha ai. Ministri izraelit i Mbrojtjes, Yoav Gallant i bëri jehonë premtimeve të Netanyahut, duke thënë se ushtria izraelite “po lufton luftën më të drejtë në historinë tonë” dhe nuk do të ndalet derisa të mposht Hamasin