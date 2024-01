VIDEO/ Palestinezët sulmojnë kamionët e ndihmave në Gaza

Qindra qytetarë palestinezë të Gazës kanë sulmuar kamionë me ndihma humanitare në Gaza, sipas videove të publikuara në rrjetet sociale. Ata sulmuan kamionët për të marrë miell dhe nevoja të tjera humanitare.

Ndërkohë, Emiratet e Bashkuara Arabe vazhdojnë të dërgojnë ndihma humanitare për civilët palestinezë në Rrip për të 70-tën ditë radhazi.

Emiratet kanë dërguar 140 avionë, dy anije dhe 209 kamionë nga Egjipti, të cilët kanë transportuar deri më tani 14.302 tonë ndihma.

Israeli soldiers opened fire on Palestinian civilians in Gaza who were attempting to access the limited amount of humanitarian aid available to Gaza’s people due to Israel’s blockade pic.twitter.com/UTvMUrgmXj

— TRT World (@trtworld) January 15, 2024