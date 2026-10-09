Ukraina përballet me debat të ri: A ka ardhur koha për negociata me Rusinë?

Ideja e përfundimit të luftës përmes dialogut me Rusinë ka hapur një debat të gjerë në Ukrainë.
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Ndërsa disa politikanë po kërkojnë që të nisin bisedimet për paqe, kundërshtarët e kësaj qasjeje paralajmërojnë se çdo lëshim ndaj Moskës mund të cenojë sovranitetin dhe sigurinë e Ukrainës.
Deputeti Oleksij Honçarenko ka hedhur në tryezë mundësinë e negociatave për tema të ndjeshme, mes tyre neutraliteti i Ukrainës, anëtarësimi në NATO, sanksionet dhe statusi i Donbasit.
Danilo Hetmancev, përfaqësues i partisë në pushtet, është shprehur gjithashtu se negociatat duhet të vendosen në krye të agjendës. Në të njëjtën kohë, kryetari i bashkisë së Harkivit, Ihor Terehov, ka nënvizuar se një marrëveshje do të kishte kuptim vetëm nëse shoqërohet me garanci konkrete për sigurinë.
Presidenti Volodymyr Zelensky u është përgjigjur këtyre qëndrimeve duke bërë apel për ruajtjen e unitetit kombëtar. Ai ka paralajmëruar se kompromiset nuk duhet të çojnë në dobësimin e Ukrainës.
Politologët ukrainas vlerësojnë se deklaratat e fundit mund të pasqyrojnë lodhjen e qytetarëve pas luftës, shqetësimet për një dimër të vështirë dhe përpjekjet e disa politikanëve për të siguruar mbështetje përpara zgjedhjeve të ardhshme. Sipas tyre, këto qëndrime mund të përdoren edhe për të matur reagimin e publikut ndaj kompromiseve të mundshme me Rusinë.
Një sondazh i Institutit Ndërkombëtar të Sociologjisë në Kiev tregon se 75 për qind e ukrainasve favorizojnë negociatat me Rusinë, ndërsa 21 për qind shprehen kundër tyre.
Megjithatë, fakti që shumica mbështet dialogun nuk nënkupton se ukrainasit janë të gatshëm të pranojnë kushtet e Moskës. Vështirësia kryesore mbetet gjetja e një zgjidhjeje që ndal luftimet, por njëkohësisht mbron sovranitetin dhe të ardhmen e vendit.