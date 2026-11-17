Administrata amerikane po rrit përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, duke intensifikuar komunikimin me Kievin, qeveritë evropiane dhe Moskën. Në kuadër të kësaj nisme, i dërguari special i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, dhe Jared Kushner pritet të takohen të enjten në Berlin me zyrtarë ukrainas dhe evropianë.
Sipas mediave amerikane, të cilat citojnë një zyrtar të administratës amerikane të referuar nga Axios, bisedimet do të përqendrohen te garancitë e sigurisë për Ukrainën dhe te një plan për rimëkëmbjen ekonomike të vendit pas përfundimit të konfliktit.
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Takimi në kryeqytetin gjerman zhvillohet një javë pasi Witkoff dhe Kushner i kërkuan Moskës të paraqiste propozime konkrete për një kuadër të ri sigurie në Evropën e pasluftës. Uashingtoni e sheh këtë nismë si pjesë të përpjekjeve për të krijuar kushtet që mund të çojnë në një marrëveshje paqeje.
Zyrtari amerikan ka bërë të ditur se një nga synimet kryesore të diskutimeve në Berlin është hartimi i mekanizmave që do ta pengonin Rusinë të ndërmerrte një tjetër sulm ndaj Ukrainës. Në agjendë pritet të jetë gjithashtu përcaktimi i masave për rindërtimin e ekonomisë ukrainase.
Witkoff dhe Kushner kanë mbajtur kontakte të shpeshta me përfaqësues të Ukrainës dhe të vendeve evropiane, ndërsa kanë vijuar komunikimin paralel me Moskën. Administrata amerikane i ka paraqitur takimin në Berlin dhe vizitën e Trump në Kinë si pjesë të së njëjtës përpjekje të bashkërenduar diplomatike.
Për zhvillimet e negociatave janë vënë në dijeni edhe sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, sekretari i Thesarit, Scott Bessent, si dhe shefi i kabinetit të Shtëpisë së Bardhë, Stephen Miller.
Kontaktet me Kremlinin janë shtuar gjithashtu. Të enjten e kaluar, Witkoff dhe Kushner u takuan në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin. Ndërsa të hënën, ata zhvilluan një bisedë tjetër me Yuri Ushakov, këshilltarin e Putinit për politikën e jashtme, ku diskutuan hapat e ardhshëm të procesit negociues.
Axios raportoi javën e kaluar se Shtetet e Bashkuara i kishin kërkuar Rusisë të paraqiste një propozim për sigurinë evropiane, duke përfshirë edhe masa konkrete për uljen e tensioneve.
Megjithatë, qeveritë evropiane vazhdojnë të jenë mosbesuese ndaj gatishmërisë së Moskës për të zbatuar një marrëveshje të mundshme. Uashingtoni kishte shpresuar se lehtësimi i disa sanksioneve ndaj naftës ruse do të nxiste lëshime nga Kremlini, por presidenti Putin ka vijuar të refuzojë një armëpushim.
Përfshirja e drejtpërdrejtë e vendeve evropiane në negociatat me Rusinë mbetet një tjetër pikë mosmarrëveshjeje.
Witkoff dhe Kushner kanë thënë se Moska ka pranuar që përfaqësuesit evropianë të marrin pjesë në tryezën e bisedimeve. Por Yuri Ushakov e mohoi të hënën se është arritur një marrëveshje e tillë, duke konfirmuar se dallimet mes Uashingtonit dhe Moskës ende nuk janë kapërcyer.
Vëmendja diplomatike pritet të drejtohet edhe nga Kina, ku Donald Trump pritet të takohet me presidentin rus Vladimir Putin dhe presidentin kinez Xi Jinping. Kreu i Shtëpisë së Bardhë ka deklaruar se me të dy liderët synon të diskutojë edhe për luftën në Ukrainë.
Zhvillimet e ditëve në vijim do të tregojnë nëse kjo valë e re kontaktesh diplomatike do të prodhojë përparim konkret drejt një marrëveshjeje paqeje.