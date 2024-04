U dënua me burg, ja kush është gruaja që vodhi dhe shiti ditarin e vajzës së Biden

Një grua nga Florida, SHBA, e cila vodhi dhe më pas shiti ditarin e Ashley Biden, vajzës së Joe Biden, u dënua me një muaj burg dhe tre muaj arrest shtëpiak katër vjet më parë.

Një gjykatës federal në Manhattan dënoi Aimee Harris nga Palm Beach, Florida, duke i quajtur veprimet e saj “të neveritshme”. Harris ishte deklaruar fajtor në gusht 2022 për vjedhjen e sendeve personale të Ashley Biden, vajzës së presidentit aktual të SHBA Joe Biden, në vitin 2020, kur ai ishte kandidat në zgjedhjet presidenciale.

Gruaja rrëfeu se kishte marrë 20,000 dollarë nga 40,000 dollarë që i ishin premtuar nga grupi konservator Project Veritas për sendet personale të vajzës së Biden, Ashley.

Project Veritas u themelua në vitin 2010 dhe e konsideron veten si një organizatë lajmesh, por është më i njohur për ekspozimet e kamerave të fshehta që kanë vënë në siklet median, sindikatat dhe politikanët demokratë.

Me lot në sy, Harris kërkoi falje për shitjen e ditarit të shkruar me dorë të Ashley Biden, të cilin ajo e vodhi së bashku me një celular dhe një kartë memorie me foto familjare, të cilat ajo i kishte lënë duke menduar se vajza e presidentit aktual të SHBA do të ishte e sigurt në shtëpinë e shoqes së saj në Delray Beach, Florida, ku ajo kishte qëndruar në pranverën e vitit 2020.