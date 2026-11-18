Gjatë vizitave në Filipine dhe Kinë, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, shoqërohet nga një delegacion i gjerë me zyrtarë të administratës dhe këshilltarë të afërt, përfshirë figura të rëndësishme të politikës dhe ekonomisë amerikane.
Mes pjesëmarrësve janë Marco Rubio, Sekretar i Shtetit; Howard Lutnick, Sekretar i Tregtisë; Scott Bessent, Sekretar i Thesarit; dhe Jamieson Greer, Përfaqësues i Tregtisë së SHBA-së.
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Prania e Bessent dhe Lutnick bie në sy pas mosmarrëveshjeve të tyre të fundit për kufizimet ndaj eksportit në Kinë të çipave të avancuar për inteligjencën artificiale. Të martën, Trump tha se të dy e kishin menaxhuar mirë këtë përplasje.
Në udhëtim merr pjesë edhe Stephen Miller, Shefi i ri i Shtabit të Shtëpisë së Bardhë. Kjo është vizita e tij e parë jashtë vendit që kur mori detyrën nga Susie Wiles javën e kaluar.
Delegacionit i është bashkuar edhe Natalie Harp, një ndihmëse e afërt e presidentit. Marrëdhënia e saj me Trump ka qenë më parë në vëmendjen e mediave amerikane.
Gjatë ndalesës në Shenzhen të Kinës, delegacionit amerikan do t’i bashkohet edhe miliarderi Elon Musk. Bizneset e tij kanë interesa të rëndësishme në tregun kinez, sidomos në teknologji dhe në industrinë e automjeteve elektrike.
Musk ka tërhequr vëmendje edhe për përfshirjen në politikën amerikane. Sipas raportimeve, ai shpenzoi rreth 445 milionë dollarë për aktivitete politike, por mbështetja e tij nuk siguroi shumicën republikane në zgjedhjet e mesit të mandatit.
Udhëtimi i zyrtarëve të lartë amerikanë dhe i Musk zhvillohet në një periudhë të rëndësishme për marrëdhëniet mes Uashingtonit dhe Pekinit. Tregtia, teknologjia dhe kufizimet mbi eksportin e gjysmëpërçuesve mbeten ndër çështjet kryesore të diskutimit.