Pas përfundimit të vizitës në Filipine, ku u prit me një ceremoni zyrtare dhe qilima të kuq, presidenti amerikan Donald Trump është nisur drejt Kinës, si pjesë e turit të tij diplomatik në Azi.
Ndalesa në Kinë konsiderohet ndër më të rëndësishmet e këtij udhëtimi, pasi diskutimet pritet të përqendrohen te raportet mes Uashingtonit dhe Pekinit, gara në teknologji dhe ecuria e ekonomisë botërore.
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Presidenti kinez Xi Jinping pritet ta përdorë samitin e APEC-ut për të vënë në pah kapacitetet ekonomike dhe teknologjike të vendit, me vëmendje të veçantë ndaj Shenzhenit, një prej poleve kryesore të inovacionit në Kinë.
Në fjalën e tij në samit, Xi Jinping sulmoi politikat proteksioniste dhe e përshkroi Kinën si një vend që mbështet ekonominë e hapur dhe globalizimin. Megjithëse Shtetet e Bashkuara nuk u përmendën drejtpërdrejt, deklaratat u panë si përgjigje ndaj masave amerikane për kufizimin e qasjes së Kinës në teknologjitë më të avancuara, si dhe ndaj përpjekjeve për të frenuar praninë e produkteve kineze në disa zinxhirë globalë furnizimi.
Vizitës i shtohet rëndësi edhe për shkak të kontakteve të mundshme të nivelit të lartë me drejtues të fuqive të tjera botërore.
Programi i Trump parashikon zhvillimin e bisedimeve të përbashkëta me liderët e Kinës dhe Rusisë, në një format diplomatik pa precedent. Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se pret përfitime të konsiderueshme nga këto takime.
Gjatë turit aziatik është përmendur gjithashtu mundësia e një takimi mes Trump dhe udhëheqësit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un, por një takim i tillë nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, tha se Trump nuk do ta shihte një takim të mundshëm me Kim si lëshim ndaj Phenianit. Ai theksoi gjithashtu se deri tani nuk ka konfirmim për zhvillimin e tij.
Udhëtimi në Kinë zhvillohet në një periudhë të ndjeshme për marrëdhëniet mes dy ekonomive më të mëdha në botë, ndërsa konfliktet tregtare dhe rivaliteti për epërsinë teknologjike vazhdojnë të jenë në qendër të agjendës së të dyja palëve.