Trump: SHBA-ja e gatshme të godasë sërish Iranin, ndërsa Katari dhe Arabia Saudite kërkojnë zgjidhje paqësore

Pas një takimi me kryeministrin e Katarit, presidenti amerikan Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara mbeten të gatshme të rifillojnë sulmet ushtarake ndaj Iranit, nëse situata e kërkon. Deklarata bëhet në një kohë kur tensionet për Iranin dhe sigurinë rajonale vazhdojnë të tërheqin vëmendjen ndërkombëtare.
Gjatë një bisede të shkurtër telefonike me agjencinë e lajmeve Reuters, këtë të hënën, Trump tha se Katari dhe Arabia Saudite dëshirojnë një rrugë diplomatike për zgjidhjen e konfliktit me Iranin.
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Sipas presidentit amerikan, Katari parapëlqen një përfundim paqësor, por kjo nuk e ndryshon gatishmërinë e SHBA-së për të kryer sulme në çdo kohë që vendos.
Kështu, Uashingtoni nuk e lë mënjanë diplomacinë, por as nuk heq dorë nga mundësia e veprimit ushtarak.
Përpjekjet e Katarit dhe Arabisë Saudite për të zbutur tensionet mund të luajnë rol në shmangien e një përshkallëzimi të mëtejshëm në Lindjen e Mesme.