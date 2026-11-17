Donald Trump, Vladimir Putin dhe Xi Jinping pritet të ulen të enjten në Kinë në një takim të rrallë mes drejtuesve të tri fuqive më të mëdha bërthamore. Takimi mund të ndikojë ndjeshëm në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në raportin e forcave në botë.
Përmasat e këtij takimi kanë sjellë krahasime me Konferencën e Jaltës të vitit 1945, kur SHBA-ja, Bashkimi Sovjetik dhe Britania diskutuan ndarjen e rendit botëror pas Luftës së Dytë Botërore. Por rrethanat aktuale janë të ndryshme, pasi tre vendet nuk ndajnë një strategji të përbashkët për sigurinë ndërkombëtare dhe secili prej liderëve paraqitet me objektiva të veçanta.
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Trump dëshiron të tregojë se lidhjet personale me udhëheqës të tjerë mund të shndërrohen në marrëveshje konkrete dhe në një fitore politike në SHBA. Putin synon ta pozicionojë sërish Rusinë si aktor qendror në vendimmarrjen për sigurinë globale, ndërsa Xi Jinping kërkon të zgjerojë hapësirën e Kinës në marrëdhëniet tregtare dhe teknologjike me Uashingtonin.
Megjithatë, në tryezë priten të jenë disa tema të ndërlikuara, për të cilat interesat amerikane, ruse dhe kineze nuk janë domosdoshmërisht të njëjta.
Ukraina dhe rreziku i një marrëveshjeje pa Kievin
Çështja e Ukrainës mbetet një prej shqetësimeve kryesore. Edhe pse pala amerikane ka deklaruar se lufta nuk pritet të diskutohet në formatin trepalësh, në Kiev ekziston frika se Moska mund të përpiqet të negociojë marrëveshje që do të preknin drejtpërdrejt të ardhmen e Ukrainës, pa pjesëmarrjen e saj.
Për Putinin, takimi ka edhe vlerë simbolike. Ai i ofron mundësinë të paraqitet si një partner i domosdoshëm në çështjet e sigurisë ndërkombëtare, ndërsa konflikti në Ukrainë vazhdon.
Kontrolli i armëve bërthamore
Trump pritet të kërkojë që në bisedime të përfshihet edhe tema e armëve bërthamore. Traktati i fundit për kontrollin e arsenalit bërthamor mes SHBA-së dhe Rusisë përfundoi në shkurt, ndërsa Uashingtoni synon një marrëveshje të re ku të jetë pjesë edhe Kina.
Pekini, deri tani, nuk ka sinjalizuar gatishmëri për t’iu bashkuar një procesi të tillë. Vlerësimet e Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqen në Stokholm tregojnë se Kina ka rreth 620 koka bërthamore, ndërsa SHBA-ja dhe Rusia disponojnë secila më shumë se 5 mijë.
Arsenali i Kinës, megjithatë, po zgjerohet me ritme të shpejta dhe parashikohet të arrijë rreth 1 mijë koka bërthamore deri në vitin 2030. Për këtë arsye, Pekini nuk duket i prirur të pranojë kufizime në një moment kur mbetet ende shumë larg kapaciteteve të dy fuqive të tjera.
Konflikti me Iranin dhe kërkesa për uljen e tensioneve
Pasojat e luftës me Iranin mund të jenë gjithashtu pjesë e diskutimeve. Konflikti dhe rritja e çmimeve të energjisë kanë rënduar ekonomitë aziatike, duke shtuar nevojën për një zgjidhje që do të ndihmonte në uljen e tensioneve.
Fakti që SHBA-ja, Rusia dhe Kina mund të preken në mënyrë të përbashkët nga dëmet ekonomike të konfliktit nuk nënkupton se ato kanë të njëjtin vizion për mënyrën se si duhet të përfundojë lufta.
Që të arrihet një rezultat i prekshëm, Trump duhet të përcaktojë qartë çfarë kërkon nga Moska dhe Pekini, si dhe çfarë janë të gatshëm të ofrojnë Putin dhe Xi. Një deklaratë e përgjithshme për paqen dhe stabilitetin mund të miratohet lehtësisht, por zbatimi i saj do të kërkonte angazhime shumë më të vështira.
Teknologjia amerikane dhe çështja Nvidia
Një tjetër burim tensioni mes Uashingtonit dhe Pekinit është eksporti i teknologjisë amerikane drejt Kinës. Rasti i Nvidia-s dhe zhvillimet që lidhen me Jensen Huang kanë rikthyer debatin për sigurinë kombëtare dhe kufizimet ndaj shitjes së mikroçipave të avancuar.
Huang kishte mbështetur zbutjen e kufizimeve për eksportet teknologjike amerikane në Kinë. Megjithatë, largimi i tij pas zbulimeve mbi marrëdhëniet me një biznesmene kineze, të cilën zyrtarët amerikanë e kanë lidhur me mbledhjen e informacioneve për Pekinin, ka shtuar polemikat në Uashington. Kina i ka mohuar këto akuza.
Këto zhvillime mund të çojnë në masa më të ashpra ndaj eksporteve teknologjike dhe t’ia vështirësojnë Xi Jinpingut përpjekjen për të siguruar akses më të gjerë në teknologjinë amerikane.
Metalet e rralla dhe garancitë për aleatët
Pekini vazhdon të ketë në dispozicion një mjet të rëndësishëm presioni përmes kontrollit të eksporteve të metaleve të rralla dhe magneteve, të cilat janë thelbësore për industrinë dhe teknologjinë moderne.
Armëpushimi tregtar mes dy vendeve është zgjatur vetëm deri në janar, duke treguar se mosmarrëveshjet ekonomike amerikano-kineze nuk kanë gjetur ende një zgjidhje të qëndrueshme.
Udhëtimi i Trumpit në Azi përfshin edhe takime me aleatë të rëndësishëm të SHBA-së, mes tyre Filipinet, Japoninë, Indinë dhe Australinë. Këto shtete kërkojnë siguri për vazhdimësinë e mbështetjes amerikane, veçanërisht përballë zgjerimit të ndikimit të Kinës në rajon.
Presidenti amerikan duhet, për rrjedhojë, të përmbushë një detyrë të dyfishtë: të bindë aleatët se Uashingtoni do të qëndrojë pranë tyre dhe, në të njëjtën kohë, të kërkojë mirëkuptim me Pekinin e Moskën.
Takimi i së enjtes mund të mbetet në histori për fotografinë e tre liderëve në të njëjtën tryezë. Megjithatë, rëndësia e tij reale do të përcaktohet nga marrëveshjet konkrete dhe lëshimet që secila palë do të pranojë të bëjë.