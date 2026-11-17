Vdekja e Jeffrey Epstein është rikthyer në qendër të debatit pas deklaratave të një patologu mjeko-ligjor, i cili pretendon se financieri amerikan nuk kreu vetëvrasje, por u vra në qelinë e tij në një burg të Nju Jorkut në vitin 2019.
Profesori Michael Freeman, pasi analizoi dosjen mjeko-ligjore të Epstein, tha në një intervistë për programin “Newsnight” të BBC-së se dokumentet dhe fotografitë që kishte shqyrtuar tregonin për një vdekje të shkaktuar nga mbytja, me shumë gjasë nga pas.
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Epstein u gjet pa shenja jete më 10 gusht 2019, kur mbahej në paraburgim dhe priste gjyqin për akuzat e lidhura me trafikimin seksual të të miturve. Autoritetet e klasifikuan vdekjen e tij si vetëvrasje me varje, por rasti ka vazhduar të shoqërohet me dyshime dhe pretendime të ndryshme.
Freeman argumenton se disa të dhëna të përfshira në dosje nuk përputhen me skenarin e vetëvrasjes. Ndër elementet që ai përmendi janë një gjakderdhje e madhe në shpatullën e majtë të Epstein dhe dëmtime në fytyrë, të cilat, sipas tij, mund të jenë shkaktuar nga goditjet.
Ai vlerëson se shenjat në qafë mund të lidhen me përdorimin e një laku për ta mbytur Epstein dhe më pas për ta varur trupin e tij në krevatin dykatësh të qelisë. Sipas ekspertit, mbi shenjën e lakut dukeshin gjithashtu gjurmë të ngjashme me kthetra, çka mund të nënkuptojë se viktima kishte tentuar ta largonte lakun.
“Lëndimet dhe mënyra se si u gjet trupi janë të papajtueshme. Prandaj, mbetet vetëm një shpjegim dhe ai është se vdekja ishte rezultat i vrasjes”, deklaroi Freeman.
Profesori sqaroi se nuk e kishte ekzaminuar vetë trupin e Epstein. Analiza e tij ishte mbështetur te dokumentet dhe fotografitë e dosjes së mjekut ligjor të Nju Jorkut, të cilat ia kishte dhënë Mark Epstein, vëllai i financierit. Ky i fundit ka këmbëngulur prej vitesh se Jeffrey Epstein nuk u vetëvra.
Freeman ka shërbyer si ekspert i posaçëm dhe prokuror i asociuar në SHBA në çështje që lidhen me vdekje gjatë ndalimit policor, përfshirë edhe rastin e George Floyd në Minesota.
Çfarë përcaktoi autopsia zyrtare?
Vlerësimi i Freeman bie ndesh me raportin zyrtar të autopsisë të vitit 2019. Mjeku ligjor që kreu ekzaminimin e trupit arriti në përfundimin se dëmtimet e Epstein përputheshin më shumë me një vetëvrasje përmes varjes sesa me një vrasje të kryer me mbytje.
Raporti zyrtar theksonte se nuk u konstatuan plagë mbrojtëse, të cilat zakonisht mund të gjenden te personat që përpiqen t’i bëjnë rezistencë një sulmi.
Freeman ngriti pikëpyetje edhe për mënyrën e trajtimit të trupit pasi Epstein u gjet në qeli. Sipas tij, në një hetim të tillë normalisht do të duhej të fotografohej trupi në pozicionin fillestar, para se të zhvendosej nga vendi ku ishte gjetur.
Por hetimi i Departamentit amerikan të Drejtësisë bëri të ditur se oficeri korrektues që zbuloi trupin thirri menjëherë një koleg, e zbriti Epstein në dysheme dhe filloi përpjekjet për reanimimin e tij.
I pyetur nëse përfundimet e tij mund të cilësoheshin si teori konspirative, Freeman u shpreh i gatshëm që analiza të verifikohej edhe nga ekspertë të tjerë.
Ai tha se qëndrimi i tij mbështetej në provat që kishte shqyrtuar dhe se pranonte të dëgjonte interpretime alternative, nëse ato bazoheshin në fakte.
Deri tani, pretendimi i profesorit se Epstein u vra mbetet një vlerësim i pavarur dhe nuk ka ndryshuar përfundimin zyrtar për shkakun e vdekjes së tij.