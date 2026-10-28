Trump parashikon takim të afërt mes Putinit dhe Zelenskyt për negociatat e paqes

Trump parashikon takim të afërt mes Putinit dhe Zelenskyt për negociatat e paqes

Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Vladimir Putin dhe Volodymyr Zelensky do të takohen “shumë shpejt”, ndërsa vazhdojnë përpjekjet për t’i dhënë fund luftës mes Rusisë dhe Ukrainës.

“Një takim do të mbahet shumë shpejt dhe besoj se do të jemi në gjendje të bëjmë përparim të madh”, u shpreh Trump para gazetarëve. Konflikti mes dy vendeve ka vazhduar për gati pesë vjet.

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Zelensky njoftoi të dielën se në nëntor pritet të zhvillohet një takim mes palëve, me ndërmjetësimin e SHBA-së, për të rifilluar bisedimet e paqes, të cilat kanë mbetur pezull që nga fillimi i vitit.

“Jemi gati të flasim. Nëse është një çështje territoriale, duhet të diskutohet në nivelin e udhëheqësve. Çështjet e tjera kanë të bëjnë me grupet teknike. Pra, e gjithë kjo mund të diskutohet në nëntor”, tha presidenti ukrainas në një intervistë për televizionin shtetëror.

Dy ditë më herët, Rusia kishte bërë të ditur se takimi ishte planifikuar të mbahej në nëntor në Abu Dhabi, në Emiratet e Bashkuara Arabe. Njoftimi erdhi në kuadër të përpjekjeve të fundit amerikane për të ringjallur negociatat e paqes, të ndërprera që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, në fund të shkurtit.

Gjatë vitit 2025, përfaqësues rusë dhe ukrainas zhvilluan bisedime të drejtpërdrejta, por pa arritur zgjidhje për konfliktin. Të dyja palët vijojnë të këmbëngulin në kushtet e tyre.

Kremlini deri tani ka përjashtuar mundësinë që Putin dhe Zelensky të takohen në një vend tjetër përveç Moskës.

Moska kundërshton ndërprerjen e operacioneve ushtarake përpara arritjes së një marrëveshjeje thelbësore, me argumentin se një armëpushim do t’i jepte Kievit mundësinë të riarmatosej.


Shtuar 28.10.2026 07:54

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